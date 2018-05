JUHTKIRI: Harjumuse jõud

Inimene harjuvat kõigega. Kui tuttavasse maastiku- või linnapilti ilmub mõni uus ehitis-rajatis, leidub neid, keda see muudatus häirib. “Kes sellise asja peale küll tuli?” kõlavad nördinud küsimused. “Kas tõesti midagi ilusamat ei osatud välja mõelda?”

Ajapikku uuega harjutakse ning juba mõne aja pärast tundub see ehitis või rajatis juba lahutamatu osana ümbrusest. Vaat et peetakse vajalikukski.

On ju meil Kuressaares ja selle lähiümbruseski objekte, mis ei näe ehk kõige kaunimad välja, ent näiteks on võõral tulijal selle järgi lihtne orienteeruda. Võtkem või südalinna kohal trooniv, Veetorniks kutsutud korterelamu, mis nii mõnegi silmis kohe kuidagi Kuressaare ajalooliste hoonete kõrvale ei passi. Kes aga järgib kohalike õpetust, kus Veetorn on üks tähis, see eksida ei saa.

Mere poolt tulijate jaoks oli oluline maamärk ja vaate lahutamatu osa Roomassaares kõrgunud portaalkraana. Üle poole sajandi sadamas töötanud kraana viidi hoopiski Nasvale. See, kes meritsi saabudes oma sihti kraana järgi sättis, võib end üht­äkki avastada soovitud sihtpunktist kümmekond kilomeetrit kaugemal.