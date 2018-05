Saaremaalt pärit Kati Laeval, kes sai avalikkusele tuntuks tänu Eesti Laul 2016 konkursile, ilmus uus singel.

“Soovin Sulle Head” on positiivse sõnumiga tempokas lugu, mis on kirjutatud inspireerituna ühest imeilusast suveõhtus olemisestv. “Meil kõigil on vaja hetki, kus saame kasvõi korrakski aja maha võtta, et nautida kellegi lähedase olemasolu, kuulata looduses kajavaid hääli ning vaadata, kuidas tänane päev kaob päikeseloojangu saatel eilsesse,” rääkis Kati Laev.

“Need on hetked, mis on kordumatud ja elavad edasi vaid mälestustes, ent toidavad meie hinge,” kirjeldas Kati loo tagamaid. Loo sõnade autor on Kati Laev, muusika autorid on Kati Laev ja Carl-Philip Madis.