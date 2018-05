Lähedased on asunud sotsiaalvõrgustiku Facebook abil otsima eile õhtust saati kadunud Anzelikat.

Anzelika on umbes 165 cm pikk, kõhna kehaehitusega, punakaspruunide õlgadeni juustega ja sinakashallide silmadega. Ta võib kanda prille. Eile, 14. mai hommikul kodust kooli minnes olid tal jalas mustad retuusid ning seljas rohekas-hallikas tagi, mille all roosa pluus.

Ka politsei on lähedaste kinnitusel eilsest saati asjaga kursis ja tegeleb tema otsimisega. Viimati nähti Anzelikat esmaspäeva õhtul hotell RÜÜTLI juures, arvatakse, et ta võis liikuda ka Tallinna suunal. Kui kellelgi on infot, palutakse helistada numbril 55554639 (Anzelika isa).