Lühidalt SPORDIST

Liitmäe püstitas isikliku rekordi

11.–12. mail USA-s toimunud ülikoolide kagukonverentsi kergejõustiku meistrivõistlustel püstitas Rauno Liitmäe kümnevõistluses uue isikliku rekordi 7524 punkti ja sai viienda koha. Üksikaladel sai ta kirja: 11,33; 6.80; 14.27; 1.97; 51,60; 15,19; 39.15; 4.50; 67.00; 4.48,54.

Marilis Remmel Marokos neljas



Marokos toimunud rahvusvahelisel koolispordivõistlusel gümnasiaadil osalesid ka Eesti noored kergejõustiklased. Marilis Remmel neidude 100 m tõkkejooksus poolfinaalist edasi ei pääsenud, saades ajaks 15,00. Kokkuvõttes 12. koht. Kaugushüppes pääses Remmel aga tulemusega 5.24 finaali, kus sai 4. koha, tulemuseks 5.62.

Eke Ao Nettan võitis Pärnu kevadregati



11.–13. maini peeti Pärnus kevadregatti, kus osalesid ka Saaremaa merispordi seltsi noored. Parima tulemuse saavutas Eke Ao Nettan, kes võitis Laser Radiali klassi. Georg Paomees oli Zoom8-l teine, võitis Jorgen Kuivonen Hiiumaalt.

Liis Lepik jõudis FC Floraga finaali

Kolmapäeval mängiti naiste Eesti jalgpallikarikavõistlustel teine poolfinaal, millest väljus võitjana Tallinna FC Flora, kes alistas Pärnu JK 2 : 0. FC Flora keskkaitsja Liis Lepik tegi kaasa kogu kohtumise. Karikavõistluste finaal toimub klubijalgpalli pidupäeva raames A. Le Coq Arenal laupäeval, 19. mail, kus vastaseks on FC Kuressaare välja lülitanud Tartu SK 10 Premium.

FC Kuressaare II-le kodus kindel võit



Eesti jalgpallimeistrivõistluste teises liigas võitis FC Kuressaare II kodus Tõrva JK 5 : 0.

Kuressaare kunstmuru­staadionil mängitud kohtumises otsustasid võõrustajad mängu saatuse esimese poole tunniga, kui Danel Tiiratsi, Eerik Poopuu ja Mario Sterni kahest väravast mindi 4 : 0 juhtima. Lõppseisu vormistas teisel poolajal Eerik Poopuu.

Mihkel Räim alustas Hispaanias kiirusrekordiga



Hispaanias sõidetud Aragoni velotuuri avaetapil ületas Is­rael Cycling Academy klubi värvides sõitev Mihkel Räim jalgrattal kiiruse 100 km/h.

“Tänase päeva tipphetked olid ehk hoopiski laskumised,” tunnistas Mihkel Räim. “Võimalik, et alistasin elus esimest korda 100 km/h piiri. Kompuuter näitas igatahes 101,2 km/h. See oli veidi isegi hirmus, sest korra mõtlesin, et kui nüüd midagi juhtub, siis head nahka sellest ei tule. Õnneks läks kõik turvaliselt, kuigi 30 km enne lõppu toimus minu ees kukkumine ja sain pidama.”