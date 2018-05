Pühapäeval kukkusid soojarekordid

Emadepäeva nädalavahetusel olid Saaremaal läbi aegade kõige soojemad 12. ja 13. mai. Maikuu üldised soojarekordid jäid napilt püsima, kuid need on enamasti tulnud ka kuu viimasel kümnepäevakul.



Külli Loodla riigi ilmateenistuse ilmavaatlusosakonnast ütles, et laupäev tegi rekordi Vilsandil. Seal tõusis maksimaalne õhutemperatuur 12. mail 22,5 kraadini. Eelmine 12. mai soojarekord pärineb 1997. aastast, mil õhutemperatuur tõusis 21,3 kraadini.

Emadepäeval oli rekord Sõrves, kus maksimaalne õhutemperatuur tõusis 22,7 kraadini. Eelmine 13. mai soojarekord pärineb 1996. aastast, mil õhutemperatuur tõusis 21 kraadini. Rekord tuli ka Roomassaares, kus üleeile tõusis maksimaalne õhutemperatuur 25,7 kraadini. Kuressaare linnas asuvas ilmajaamas mõõdeti maksimaalseks õhutemperatuuriks 26,2 kraadi. Eelmine Kuressaare 13. mai soojarekord pärineb aastast 1996, mil lennuväljal asunud ilmajaamas mõõdeti maksimaalseks õhutemperatuuriks 25,4 kraadi.

Saaremaa kuu soojarekordid on Vilsandil 28,7 kraadi (mõõdetud 24.05.2014), Sõrves 25,7 kraadi (mõõdetud 24.05.2014), Kuressaares 26,5 kraadi (mõõdetud 31.05.1961).

Merevesi on samuti hakanud ujumiskõlbulikumaks muutuma. Emadepäeval kell 16 mõõdeti Roomassaares veesoojuseks 17,2 kraadi.