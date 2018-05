Roomassaare sadama kraana koliti Nasvale

Kuressaare jäi ilma mere poolt tulijatele harjumuspäraseks saanud vaatest, sest Roomassaare sadama portaalkraana transporditi laupäeva varahommikul Poolast Gdanskist renditud pargasega Nasvale.





“Ma kardan, et nii mõnigi mees hakkab Roomassaare asemel esialgu Nasvale põrutama,” ütles Roomassaare sadamakapten Kaarel Niine. “Paljud on harjunud mitte meremärke vaatama, vaid orienteeruma meie portaalkraana järgi. Nüüd on see ühel päeval Nasval ja kui mehed toimetavad vanast harjumusest, siis võivad nad kümme kilomeetrit eemale panna.”

Kaarel Niine sõnul jäi 50-ndatest aastatest sadamas tööd teinud kraana paraku ajale jalgu ja nüüd saab kaipinda juurde.

“Meie elu on muutunud teiseks ja nüüd on olemas operatiivne ratastel liikuv mobiilkraana,” selgitas ta. “See kraana täidab meil kõik vajalikud ülesanded ära. Meil on olnud portaalkraanaga kolme aasta jooksul kaks pisikest tõstet. Peale selle on ta elektriajamite peal ja need on kõik aegunud, kuna niiskus on oma töö teinud.”

AS-i Baltic Workboats juhatuse liige Nalmond Meri ütles, et kraana paigaldatakse jõepoolsesse külge ja sellest saab tehasele tootmises vajalik tööriist.

“See otsustati müüa vanarauaks, kuid meie ostsime tegelikult metallilõikajate käest kraana ära ja päästsime ta uuele elule,” rääkis ta. “Kraana on ju tehniliselt korras. Me ei hakka seda kasutama laevade tõstmiseks, sest selle tõstevõime on 40 tonni, mida on meie jaoks vähe. Kasutame kraanat peaasjalikult suuremate kai ääres kokkupandavate laevade seadmete ja detailide montaažiks.”

Kraana transpordiks telliti Poolast Gdanskist pargas Maja, mis Eestist polnud võimalik leida alust, mis oleks võimeline selle ühes tükis Roomassaarest Nasvale toimetama.

Pargas tuli Roomassaarde juba neljapäeval, kuid tööd algasid reede õhtul, mil tuule kiirus oli langenud alla 5 m/s, sest mingeid ülemääraseid riske ei soovitud võtta.

Roomassaare sadama teine kraana lõigati vanarauaks juba 2002. aastal.