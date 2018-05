Steven Kalf võttis Prantsusmaal võidu

ASPTT Nancy meeskonda esindav jalgrattur Steven Kalf oli neljapäeval Prantsusmaal 97 km pikkuse võidusõidu Grand Prix de Saint-Etienne-lès-Remiremont parim, millega vormistas oma esimese võidu.



Võistlus toimus 3 km ringil ja Steven Kalfi eesmärk oli üritada grupil eest ära sõita. Tänu sellele oli ta pidevalt ees ja valmis lahtirebimise katsetega kaasa minema. Sõidu ajal õnnestuski saarlasel mitmel korral eest ära saada, aga alati püüti jooksikud kinni ja lõpuks tuli grupifiniš.

“Sõidu keskel olin korra ka üksi eest ära ja paar korda sain minema ühe suurema ja tugevama tiimi nelja mehega, aga millegipärast ei tahtnud nad korralikult tööd tegema hakata,” rääkis Kalf. “Viimased 500 meetrit olid väga ohtlikud, väga palju pidin positsiooni pärast võitlema ja 300 m enne lõppu sattusin esimeseks. Oli valida, kas hakkan sprintima või siis jään passima, et keegi teine panema hakkaks. Otsustasin siiski passima jääda ja õnneks hakkas kohe pärast seda üks suurema tiimi mees panema. Sain enne finišit tal tuulest ideaalselt välja tulla ja enda sprinti panema hakata.”

Steven Kalfi sõnul on tal vorm hetkel väga super ja seda näitab ka sõit. See on tema Prantsusmaa Tout-kategooria esimene võit. Selles klassis sõidavad 1., 2., 3. + junior, Kalf kuulub esimesse kategooriasse.