Anne Keerberg töötab saare suurima kooli projektijuhina

Aastaid TTÜ Kuressaare kolledži direktorina töötanud Anne Keerberg tegutseb Kuressaare gümnaasiumi projektijuhina.

“Haridusvaldkonda ma tunnen, projektimajandusega olen kokku puutunud, aga kohanemine võtab veel kindlasti aega,” ütles 23. aprillist KG-s töötav Keerberg Saarte Häälele. “Kollektiiv on ju väga suur, tuleb aru saada kooli sisekultuurist ja sellest, kuidas asjad selles kohas käivad.”

Projektijuhina on Keerbergi ülesanne otsida koolile lisarahastuse saamise võimalusi, mis omakorda lisaväärtust annaks, raha taotleda ja aidata projekte ellu viia.

“Siin koolis on väga aktiivsed inimesed, õpetajad tegelevad ka ise väga paljude väiksemate projektidega, taotlevad ise raha ja teevad aruandlusi,” rääkis Keerberg. “Eraldi projektijuhi abi on koolil aga vaja just suuremate, näiteks Euroopa Liidu rahastusel põhinevate projektide puhul, kus reeglistik on väga peen ja keeruline.”

Kuigi Keerberg on KG projektijuht, asub tema töökoht Osilia koolituskeskuses. ‘”Osalt aitan kaasa ka Osilia projektidele, mis on seotud täiskasvanuharidusega,” märkis Keerberg.

Koolilehele Meie KG on Anne Keerberg öelnud, et ta valmistab juba ette kahte uuendusliku õppevara soetamise ja ühiskasutuse projekti.

TTÜ Kuressaare kolledžis töötas Keerberg direktorina 2004. aastast 2016. aasta lõpuni. 2017. aastast kuulub kolledž TTÜ Eesti mereakadeemia koosseisu.

Pool aastat tegutses Keerberg mereakadeemia direktori nõunikuna, seejärel oli aga töötu, kuni konkursikuulutuse peale kandideeris ja valituks osutus.

“Tööpakkumisi on Saaremaal küll, aga kuna valdkond, kus tegutsen, pole ju väga lai, polnud sobivat ametit lihtne leida,” tunnistas Anne Keerberg. “Otsisin sellist tööd, mis oleks huvitav, arenguvõimalusi ja uusi väljakutseid pakkuv ning mulle rõõmu tooks.”

Kuigi valdkond on sama – haridus –, on uus amet Keerbergi sõnul senistest erinev – teistmoodi sisu ja vastutusega.