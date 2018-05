EAS toetas väikest mööblitootjat 9907 euroga

Kuressaares tegutsev mööbli­firma A Furn OÜ kavatseb saadud toetust kasutada turunduskuludeks ehk kodulehe tarvis, logoks, trükisteks ning mõnede elektritööriistade soetamiseks, mis sobivad hästi väiketootjale ja aitavad tõsta efektiivsust.



Firma juht Ragnar Adamson tõdes, et ettevõttel läheb tõusvas joones. Mullu sai palju pingutatud, saadi mitmeid õppetunde ning ka kontakte alanud aastaks.

“Kindlasti on natuke kasvanud tuntus ja ka klientide usaldus,” kinnitas ta. “Tänaseks on ka selgem arusaam sellest, mida teha tahame, ja julgen öelda, et oleme tasapisi jõudnud soovitud sihtgrupini.”

Praegu töötab väikeses mööblitööstuses lisaks Adamsonile endale kaks töölist. Ta loodab oma sõnul, et kõik läheb plaanipäraselt ja peagi saab töötajate arvu suurendada. “Meie kliendid on erinevad huvitavad inimesed ja ettevõtted nii Saaremaalt kui ka mandrilt,” märkis Adamson.

Enamasti on iga töö rohkem või vähemal määral põnev, tunnistas ta. “Eriti kui tegeled täispuiduga, on alati tulemus isemoodi,” nentis firmajuht. “Kuna oleme palju reklaami teinud nn iseloomuga puidule, siis saame praegu kõnesid ja kirju stiilis “ma tahan kindlasti iseloomuga puitu” ja meil on ainult hea meel selle üle, et inimesed tahavad erineda hallist massist ning näevad mööblis natuke enamat kui ainult praktilist külge.”

Saaremaal on Ragnar Adamsoni tillukesel mööblifirmal olnud võimalus teha paarile restoranile sisustus. “Mõlemal korral olid huvitavad lahendused, mida iga päev ei kohta,” tõdes Adamson.