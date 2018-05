Eeva Mägi väntab filmi Sõrve viinakuradist

Režissöör Eeva Mägil on töös uus dokumentaalfilm “Süda Sõrve sääres”, milles ta läbi Mäebe küla viimase elaniku Viljar Aadussoo ehk Villi ning oma vanaema ja vanaisa juttude pajatab loo elust maal.



Film valmib sarja “Eesti lood” raames nagu Mägi eelminegi Saaremaal ülesvõetud teos “Lembri Uudu” ja räägib samuti hääbuvast külakultuurist.

28-minutilise lühifilmi tegevus toimub Sõrve sääres, Mäebe ja Kaavi külade mahajäetud talukohtades. Neid kohti külastab küla üks viimaseid elanikke Villi ja meenutab seal oma sõpradega veedetud aegu.

Film esitab küsimuse: kui kõik teised on surnud, siis mis on Villit siiani elus hoidnud? Tegu on linateosega, mis lahkab ausalt tänapäeva elu maal ning peegeldab ühtlasi ka endisi aegu. Režissöör kasutab filmi teema edasiandmiseks oma vanaema ja vanaisa juttude salvestisi, mis loovad silla oleviku ja mineviku vahel.

Eeva Mägi jaoks on filmis palju isiklikku, sest tema isapoolsed juured on Sõrves. “Film ise on kunstiline ja abstraktne – fantaasia sugemetega dokumentaalfilm, mis räägib loo viinakuradist, kes Sõrve säärt laastab. Pääsevad vaid need, kellel on südames rahu,” ütles ta Saarte Häälele. Peategelane Viljar Aadussoo on Mägi sõnul väga veetlev inimene, kelle süda on kohe kindlasti Sõrve sääres ja kohe kindlasti on selles ka rahu.

Ka filmi produtsent Liis Nimik on saarlane. Lõpetanud Kaarma põhikooli ja Kuressaare gümnaasiumi. Temagi mitmed varasemad filmiprojektid on valminud just Saaremaal – ta on muu hulgas ka Torgu meesansamblist rääkinud dokumentaalfilmi “Veel üks laul” režissöör ja Saaremaal filmitud mängufilmi “Roukli” montaažirežissöör. Dokumentaalfilmi “Süda Sõrve sääres” võtted toimuvad 12.–19. juunil Sõrves.