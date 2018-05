Riigireformi sihtasutus on üheks aastaks loodud apoliitiline eraalgatus, mille eesmärk on välja töötada riigireformi kontseptsioon ning selle elluviimiseks vajalikud eelnõude kavandid ja seletuskirjade teesid.



Sihtasutuse asutajad on 28 Eesti ettevõtjat, kelle hulgas ka Vjatšeslav Leedo ja Raivo Hein.