JUHTKIRI: Kauges külas teisi näinud pole veel…

Kui vaadata andmeid rahvastikutiheduse kohta Saare maakonnas, näikse Curley Stringsi nelja aasta taguse hiti sõnad “Siin kauges külas teisi näinud pole veel. Tühi rand ja nõmmeliivatee” ideaalselt sobivat nii mõnegi siinse “kauge küla” kohta.



Kui satud Mustjala või Torgu kanti, võib juhtuda, et seal ringi liikudes ei kohta päeva jooksul ringi sõites hingelistki. Kui just spetsiaalselt poodi, teenuskeskusesse või raamatukokku sealsete töötajatega juttu puhuma ei lähe. Pole midagi imestada – nii Mustjala kui ka Torgu osavalla asustustihedus on vähem kui kolm inimest ruutkilomeetril. Kümne aasta pärast ei pruugi olla sedagi, sest rahvastik aina kahaneb. Vanemad olijad viib surm, noorematest kolib kes linna, kes mandrile, kes läheb suuremat palka ja paremat elu otsima välismaale.

Kui palju on aga me maakonnas neid kohti, kus enam ammugi “pole noori, pole ühtki poodi”, koolidest ja pangaautomaatidest rääkimata.

Ettevõtlikke tulijaid ja tagasipöördujaid on, ent minejatega võrreldes väga vähe. On´s saare rahvast tühjenemine tõesti vältimatu?