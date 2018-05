Külliki Järvila soojad akvarellid Maru äris

Kunstnik Külliki Järvila tõi Maru galeriis vaatajate ette möödunud suvel kolme väikesaarte plenääri käigus valminud akvarellid. “Need on klassikalises võtmes akvarellid, mis kujutavad maastikku minu silmade läbi. Aga nad ei ole abstraktsed, vaid pigem ikka reaalsed,” märkis kunstnik.





Pildid on maalitud läinud suvel kolmel plenääril ehk vabaõhu-kunstiväljasõidul Vahasele, Ruhnu ja Vilsandile. “Nad on kõik mingis mõttes erinevad, aga ometi sarnased – ideaalmaastikud, puutumata ja inimese hingele kosutust pakkuvad. Inimene saab seal rahulikult üksinda mõtiskleda. Nad pakuvad vaikust ja rahu, mis tänapäeva inimesele nii väga vajalikud on,” rääkis Järvila.

Näitusel eksponeeritud akvarellid on suhteliselt rõõmsad, kollakates toonides. Kunstniku sõnul on nad tehtud päikesetõusu ajal, kui valgus on eriline, särav. “Ja päikesetõus on nii eriline hetk, nagu teretus,” märkis Järvila.

Näitusel on väljas 27 tööd, akvarellide kõrval ka üks graafiline leht, millel on kujutatud aasta loomaks kuulutatud ilvest. Ideaalmaastik ei saa ju olla ilma loomadeta, muigas kunstnik.