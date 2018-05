Linnateater toob sügiseks lavale tragikomöödia

Eeloleva teatrihooaja avatükina toob Kuressaare Linnateater lavale Janusz Glowacki näitemängu “Antigone New Yorgis”.



“Autor ei ole küll žanri märkinud, aga minu jaoks on ta tragikomöödia. Nii traagiline nagu elu ise,” ütles Kuressaare Linnateatri direktor Piret Rauk, lisades vaid nii palju, et lavatüki tegevus toimub Ameerikas.

Glowacki “Antigone New Yorgis” (“Antygona w Nowym Jorku”) on poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu ja lavastuses saavad omapärasel moel kokku Eesti teatri minevik ja tänapäev. Nimelt lavastati seda näidendit juba 1995. aastal Ugala teatris ja Saša rolli eest toona parima meesnäitleja preemia pälvinud Peeter Tammearu istub nüüd, 23 aastat hiljem, sama näitemängu lavastaja toolil.

Lavastuses teevad kaasa kõik Kuressaare Linnateatri noored näitlejad: Lauli Otsar, Markus Habakuk, Jürgen Gansen, Risto Vaidla. Kunstnik on Liina Unt Endla teatrist.

Tööd lavastusega alustati esmaspäeval Tallinnas NUKU teatri ruumides, augustis kolitakse proovid Saaremaale. Esietendus on 27. septembril.