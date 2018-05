Lühidalt KULTUURIST

“Ausammas” – halearmas nostalgialaks



Täna ja homme etendub Kuressaare Linnateatris Rakvere teatri näitemäng “Ausammas”. “See on halearmas lugu heas mõttes “armsast” väikesest inimesest, kellele langeb liiga suur koorem, mida ta ei suuda kanda,” selgitas üks osatäitjatest, Ülle Lichtfeldt, miks tasub tükki vaatama tulla. Eriliselt peaks etendus kõnetama inimesi, kes on natuke näinud nõukogude aega, sest võrdlusmomente ja nostalgilist meenutamist on päris palju.

Näitlejanna nentis, et tema saarlasest abikaasa, kultuuriminister Indrek Saar on ära näinud kõik tema Rakvere teatri etendused ja projektid – kas käinud esietendusel või külastanud teatrit hiljem. “Ainuke, mis on hetkel tal nägemata, on lavastus “Kuuvarjutus”, millega käisime New Yorgis Eesti kultuuripäevadel. Selle vaatamise võimalus avaneb tal juulikuus Hüüru mõisas,” sõnas Lichtfeldt.

Vladimir Žerebtsovi kirjutatud “Ausamba” lavastas Filipp Los Venemaalt. Lisaks Ülle Lichtfeldtile astuvad etenduses üles Liisa Aibel, Helgi Annast, Silja Miks, Anneli Rahkema, Eduard Salmistu, Tarmo Tagamets, Tarvo Sõmer.

Mehis Tulk

Andres Koorti “Laotus”: tee tühjuse alguses



Neljapäeval avatakse Kuressaare kultuurikeskuses Andres Koorti maalinäitus “Laotus”, kus näeb kunstniku paari viimase aasta jooksul valminud töid.

Näituse läbiv teema – laotus – on oma lõputuses mõõtmatult suurem kui seinal rippuv maal, ütleb kunstnik ise. “Pilt on vaid aknaks, mille kaudu siseneda, kood, mille abil samastuda. Minu töödes on tähtis tühjuse seisund, kus asjad alles hakkavad kindlat kuju võtma, see on ideestik, millest minu looming suures osas inspiratsiooni ammutab,” selgitab ta.

Andres Koort (1969) on lõpetanud 1993. aastal Eesti kunstiakadeemia lavakujunduse erialal ja õppinud Hollandis Academia Minervas maali erialal. Maalikunstnikuna, stsenograafina, kujundajana ja kuraatorina tegev Koort esineb näitustel 1991. aastast, ta on Eesti kunstnike liidu ja Eesti maalikunstnike liidu liige. Tema teoseid on omandanud lisaks erakogudele Tartu kunstimuuseum ja Leedu Kunstimuuseum.