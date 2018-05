Maaettevõtjad suveks valmis

“Kui suudad sellest unistada, suudad seda ka teha,” just selle Walt Disney lausega võttis turismiasjaliste õppereisil nähtu kokku ringsõidu korraldaja Angela Nairis sihtasutusest Saaremaa Turism.





Seekordsel reisil said 40 turismiga seotud ettevõtjat ja giidi tutvuda 11 maal tegutseva ettevõttega, sealhulgas talumajapidamistega, mille peremehed-perenaised kutsuvad huvilisi avatud talude päevadel farmides ja põldudel tehtavat vaatama ning maatöödest ise osa saama.

Angela Nairis toonitas, et avatud talude seltsinguga on neil hea koostöö.

Mida huvilised juulis näevad Riido ökotalus, Pihtla õlleköögis ja mekitoas, Saksa talupoes, Andruse mahe- ja turismitalus, Orbu talu kadakakojas ja Popi ürditalus, sellega tutvus turismiasjaliste reisiseltskond juba nüüd.

Esimestena ütlesid reisiseltskonnale tere Anne ja Jaan Kiider Riido talust. “Mahepiimast, sealhulgas meie talu piimast, hakkas Saaremaa piimakombinaat nüüd ka mahejuustu valmistama,” märkis peremees Jaan.

Mullu esimest korda avatud talude päeval oma talu väravad huvilistele avanud Kiiderid olid sellest päevast ka ise vaimustuses. “Meil oli väike kohvik. Pakkusime pannkooke ja muudki. Kanamunad osteti esimese poole tunni jooksul kõik ära. Lubasime inimesi ka kombaini rooli,” rääkis perenaine Anne.

Ranna-Villa avas kohviku



Pihtla õlleköögis andis õllemeister Alo Väli ülevaate väikeettevõtte toodangust. Uue ja avarama mekitoa ehitamine on pooleli. Millal see avatakse, ei ole veel teada. Väike mekituba on aga suvel avatud iga päev, välja arvatud esmaspäeval.

27 aastat tagasi Pihtlas õlut tegema hakanud Arved Väli ütles, et väikefirma aastane toodang on umbes 20 tonni. Järgmisel aastal saab õlleköök uue sisseseade.

Saksa talupoes kostitas Sulvi Munk maitsva kodukootud jäätisega. Sulvi korraldab ka koolitusi neile, kes jäätisetegemisest huvitatud.

Sarapiku talu uude viltimistöökotta pole talunikud Anne ja Ivo Lepik veel kõiki seadmeid jõudnud üles sättida, küll aga oli külastajail võimalus näha tooteid, mida talus tehakse.

Maitsev lõunalaud oli kaetud Ranna-Villa kohviku terrassil. Kohvik on uus ja suvel igapäevaselt avatud. Samas lähedal karjamaal nosisid Šoti mägiveised äsjatärganud rohtu. Perenaine Sinikka Pilviste avas ka külalistemajade uksed.

Pidula Forelli puhkekülas võõrustasid huvilisi Deana Põder ja Eva Kalev, kes andsid teada, et puhkajad saavad sel suvel Pidulas maitsta peamiselt hõrgutavaid kalaroogasid.

Andruse mahe- ja turismitalu üllatas oma mastaapsuse ja mitmekülgse tegevusega, alates lambakasvatusest, miniloomaaiast kuni pulmapidude jaoks heinaküüni rentimiseni.

Leedri küla siirupiemandad Orbu talus olid katnud laua, kus sai mekkida mitut masti kadakasiirupeid, erilist soola ja kommegi. Vastvalminud tootmishoone jäi seekord huvilistele suletuks.

Kunagisest tarbijate ühistu Läätsa kauplusehoonest on aga saanud moodne külalistemaja-konverentsikeskus. Seminari- või konverentsiruumist võib otse maja tagaküljes olevasse basseini hüpata.

Seemnelaost sai ürditalu

Popi ürditalu Sõrves, mis külastajatele 1. maist 15. septembrini kõigil tööpäevadel avatud, pakub võimalusi taimemaailma mõistmiseks. Lisaks saavad nii lapsed kui ka täiskasvanud mängida-tegutseda tuhande ruutmeetri suuruses ehitises, teemajas, kunagise suurmajandi seemnelaos. Talu perenaine Mari Kübarsepp toonitas, et helistage ikka ette, kui soovite tulla, siis teab ta ettevalmistused ära teha.

225 kilomeetri pikkuse ligi 11-tunnise reisi kestel said osalejad näha palju huvitavat, mida tehakse maal nii tootmise edendamiseks kui ka turistide võõrustamiseks.