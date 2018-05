Riigigümnaasiumi loomisel järjepidevus ei katke

Saaremaa ühisgümnaasiumi 42. lennu nimel vallavalitsusele pöördumise teinud kodanikele vastati, et uue kooli loomine ei katkesta gümnaasiumihariduse andmise järjepidevust.

Kuu aega tagasi vallajuhtidele kirja saatnud Karin Juhat, Peeter Jalakas, Servi Täll ja Heidi-Ingrid Maaroos märkisid oma pöördumises, et oleks vaja avada arutelu kooli järjepidevusest. Nad ütlesid, et gümnaasiumihariduse andmise ajaloos on muutunud küll koolid ja nimed, kuid näiteks lennud on praeguses Saaremaa ühisgümnaasiumis loetletud siiski järjepidevalt. Kirjale allakirjutanud palusid avalikustada otsused, mis toetavad vallavalitsuse väljaöeldud arvamust, et uue nimega kooli loomine on kogukonna soovil tehtud otsus.

Saaremaa vallavalitsus saatis pöördujatele 54 üritusest koosneva nimekirja. Vallavalitsuse hinnangul ühendatakse uues koolis seniste koolide kvaliteet ja traditsioonid ning järjepidevus seega ei katke. Õpilased saavad vallavalitsuse kinnitusel moodsa õpikeskkonna ja neid õpetavad maakonna parimad õpetajad.

Vallavalitsus avaldas siiski valmidust kirja autoritega vajadusel kohtuda, et teemat arutada.