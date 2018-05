JUHTKIRI: Ilusama südalinna nimel

Järgmisest nädalast Kuressaare südalinnas hoo sisse saavat renoveerimistööd võib tõesti nimetada sajandi ehituseks. Torustike paigaldamine ja teekatete vahetamine on vaid osa neist töödest, mis selle suure projekti raames teoks saavad.

Loomulikult kaasneb ehitusega üksjagu segadust – kesklinn suletakse autoliiklusele Torni tänava ristmikust Lossi tänavani. Need, kes tavatsesid oma senistel marsruutidel linnasüdant läbida, peavad nüüd ümber harjuma, jälgima liiklusskeeme ja suunaviitasid.

Jalakäijate jaoks südalinna lukku ei panda, küll aga kulub ka neil, kel sinna asja, tavalisest tähelepanelikum olla.

Kes ehitustöödega kaasnevast mürast ja segadusest häiritud, sel tasub end lohutada teadmisega, et järgmise aasta suveks on see kõik ehk möödanik. Küll need mõningased ebamugavused üle elab – ilusama südalinna nimel.