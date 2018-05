KÜLA LOOD: Lümanda lapsed hakkavad kuduma mälestustevaipa

Lümanda koolipere, algklasside õpilastest direktorini välja, hakkab kuduma triibuvaipa, mis jääb õpilastele meenutama kooliaega ka aastakümnete pärast.

Lümanda põhikooli huvijuht Reet Laht ütles, et EV100 ja pärimuskultuuri aasta raames valmiv triibuvaip hakkab kaunistama kooli saali pidulike ürituste aegu. Vaiba kudumiseks alustab tööd vaibakudumisring õpetaja Külli Lindau juhendamisel ja vaip valmib otsast lõpuni kooli seinte vahel. “Mõtlesime teha üleskutse, et kellel on kodus linaseid või puuvillaseid valgeid voodilinu – mida kõikidel korralikel nõukogude inimestel oli kappides virnade kaupa –, annetagu need vaiba kudumiseks,” rääkis Reet Laht.

Triibuvaip tuleb Kihelkonna kihelkonna linnatriibu värvides, mis sobib kooli saali värvilahendusega. “See on muster, millega Kihelkonna naised ennast vanasti linna sättisid,” märkis Laht, kelle sõnul kannab lillat ja rohelist tooni tavariideid ka Taritu segakoor.

Vaibakudumisel saavad lapsed aimu ka vanadest töövõtetest. “Käristame linad ribadeks, keerame rulli ja siis hakkame kangast kuduma,” rääkis Laht. Kudumise käigus saavad lapsed teadmisi riidevärvidega värvimisest ja värvide sobitamisest ning töö viimistlemisest.

Vaibast, mille pikkus võib ulatuda 5 meetrini ja laius on vähemalt 1 meeter, teeb iga klass oma jupi. Niiviisi saab iga õpilane jäädvustada vaipa ka midagi endast. “Võib-olla 30 aasta pärast tuleb ta kokkutulekule ja näitab, et näete, see koht on minu tehtud,” lausus Reet Laht.