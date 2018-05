Lümanda lasteaed avab uuel õppeaastal senise kahe rühma asemel kolm. Selle vajaduse tingib asjaolu, et praeguse seisuga on koolieelikuid järgmisel õppeaastal lasteasutuses kaheksa. 3–6-aastaseid lapsi on 15 ja sõimeealisi lapsi samuti 15.

Lasteaia direktori Elle Viira sõnul on koolieelikutele eraldi rühma moodustamine eelduseks hea koolivalmiduse tagamisele.