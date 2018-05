Maanteeameti hinnangul ei ole Auriga lähistele Kuivastu maanteele bussipeatuse rajamine mõistlik, kuna see ei ole turvaline ega ka piirkonna elanikele vajalik. Praegu on bussipeatus Auriga keskusest 500 meetri kaugusel, mis on maanteeameti hinnangul piisav.

Kuna uus bussipeatus oleks vaid keskuse külastajatele mõeldud, peavad keskus ja omavalitsus soovi korral ise leidma parklasse peatuse rajamise võimaluse.

Samuti ei toeta maanteeamet Kaarma-Liiva kalmistu lähistele bussipeatuse rajamist. See ei täidaks maanteeameti hinnangul eesmärki, sest eeldab kalmistu külastajatelt senise 1,5 km asemel ikkagi 500 m läbimist bussipeatuse ja kalmistu vahel. Peatuste rajamine nõuaks mahukaid ehitustöid ja segaks ka tulevikus planeeritud teelõigu uuendamist. Maanteeamet pakub välja võimaluse rajada peatus teisele poole kalmistut.

Soovitud bussipeatuse rajamisega Orissaare–Leisi–Mustjala maanteele on maanteeamet nõus.