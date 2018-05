Auriga kaubanduskeskuses asuv SA-le Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kuuluv annetuste masin on juba mõnda aega katki ega lase soovijatel abi vajavate laste heaks sinna raha panna.



Kaubanduskeskus on sama probleemiga ka ise fondi poole pöördunud, ent seni pole tagasisidet saadud. Nüüd kinnitas fondi strateegiajuht ja nõukogu esimees Küllike Saar Saarte Häälele, et olukorrale otsitakse aktiivselt lahendust.

Nimelt on tegu “Üleannetuse” kampaania raames ülesseatud annetuste masinaga, mis paraku on vahepeal tõepoolest katki läinud ning seega sinna oma panust jätta ei saa.

Samuti lastefondi juures tegutsev Kadri Org selgitas, et aprilli lõpus oli klient pannud annetusmasinasse 5-eurose paberrahatähe, kuid kuna tegemist on mündimasinaga, läkski masin selle peale rikki. Lastefond otsibki nüüd võimalust, kuidas kasti ühes juba annetatud rahaga Tartusse saaks toimetada.

“Saatsime eile oma vabatahtlikele üleskutse laiali ja loodame, et saame võimalikult kiiresti rikkis annetuskasti Auriga kaubanduskeskusest parandusse transportida,” lisas Org.

Et tegemist on rahaga, ei saa päris igaüks kasti kaenlasse võtta ja Tartusse viia. Seega tulebki annetuste masina transportija leida oma vabatahtlike hulgast. “Kuna kast on katki, peab ta nii või teisiti meile Tartusse jõudma,” ütles Küllike Saar.

Saar lisas, et kui kast viimaks Tartusse jõuab, on lõpuks selge ka summa, palju saarlased lastefondi sedakorda toetanud on. Kes aga siiski tahaksid lastefondi omalt poolt veel toetada, kuid pole seda rikkis kasti tõttu teha saanud, neil soovitab Saar kiigata fondi kodulehele, kus on ülal kontonumbrid, kuhu toetus ülekandega läkitada. Selgitusse tuleks seejuures märkida “Teraapia” või “Üleannetus”.