Tiiu Aro pälvis kliinikumilt kõrge tunnustuse

Tartu ülikooli kliinikumi eilsel kevadkonverentsil kuulutati välja kliinikumi preemia laureaat, kelleks on Tiiu Aro, üks kliinikumi kunagistest asutajatest.





Viimasel ajal saarlastele rohkem Saaremaa vallavolikogu esimehena tuntud Tiiu Aro on kliinikumi kinnitusel pikaajalise kogemusega nii igapäeva-raktikas kui ka jätnud Eesti tervishoiu põhiväärtuste edasiviijana hindamatu pärandi tervisevaldkonna ja tervisekaitse arengusse arsti, sotsiaalministri, tervisekaitseinspektsiooni ning terviseameti juhina.

Aro on osalenud aktiivselt ka SA Tartu Ülikooli Kliinikum asutamise protsessis ja ta oli üks kolmest selle asutamisotsuse allkirjastajast 1998. aastal.

Saarte Häälele ütles Tiiu Aro, et väljakuulutatud preemia on tema jaoks väga suur au. On ju kliinikum varem tunnustanud teisigi meditsiinivaldkonnas tegusaid saarlasi, näiteks Heidi-Ingrid Maaroos, või üleüldse väärikaid tegijaid, nagu kliinikumi kunagine juht Urmo Kööbi.

“Tunnustus tekitab omamoodi üleva tunde,” tõdes Aro, lisades, et teistpidi viib see teda justkui tagasi noorusaega. Aro sõnul on Tartu vaim, ülikool ja töö kliinikumis oluliselt mõjutanud ta elu esimest 18 tööaastat. Võimalus areneda ja kaasa rääkida on olnud tõeline kingitus.

“Kümme aastat Tartu ülikooli kliinikumi naistekliiniku juhina on olnud mu elu parimad!” kinnitas ta. Tiiu Aro jaoks oli suur rõõm, kui 1998. aasta detsembris oli just tema üks kolmest, kelle allkiri sai Tartu ülikooli kliinikumi asutamislepingule.

Mõneti tuli tunnustus tema jaoks üllatusena, sest oma igapäevatööd tehes üldjuhul ju ei mõtle, kas kunagi ikka millegagi ära märgitakse või kuidagi meeles peetakse. “See oli üllatav ja mul on väga mõnus olla siin praegu,” märkis Aru vahetult pärast preemia kättesaamist.

Lisaks kliinikumi ehk elutöö preemiale tunnustati konverentsi alguses ka patsientide poolt enim tänatud arst-õppejõude, parimat eestikeelset teaduspublikatsiooni ajakirjas Eesti Arst, parimaid arst-õppejõude, parimaid õdede praktikajuhendajaid ning Neinar Seli stipendiumi laureaate.