Voodi valimine nõuab natuke eeltööd

Võttes arvesse seda, et me veedame oma elust kolmandiku voodis, tasub selle ja madratsi valimisele pöörata olulist tähelepanu. Ebamugav magamisase tähendab halvema kvaliteediga und, mis omakorda mõjutab meie päevast elu. Voodi valimisel on tähtis vaadata selle mõõte, kujundust ja kvaliteeti.

Kõik magajad öelgu sõna sekka

Üks asi on muidugi disaini mõttes sobiliku voodi leidmine, kuid alustada tuleks olulisemast – kui suurt voodit on vaja ja kui suur säng tuppa mahub?

Ühele inimesele mõeldud voodi laius on enamasti alla 90 sentimeetri, ent kahele täiskasvanule on sobiv magamisaseme laius 140 sentimeetrist kuni kahe meetrini. Kahele sobiv säng peab võimaldama mõlemale magajale mugava magamisasendi ning seetõttu tasub võimalusel eelistada veidi suuremat voodit.

Lisaks laiusele on vaja tähelepanu pöörata ka voodi kõrgusele. Mida kõrgem on magamisase, seda kergem on sellele istuda ja hiljem ka tõusta. Esmapilgul ebaolulisena tunduv faktor muutub ajaga üha tähtsamaks ning lihtsam on sellele juba ostuhetkel mõelda.

Uue voodi kõrgust saab lihtsalt hinnata, võrreldes seda praegusega. Kuidas tundub praeguse aseme servale istuda? Kas see on pigem madal või pigem kõrge? Juba paarisentimeetrine muutus sängi kõrguses võib teha ühe pisiasja, voodisse saamise, oluliselt mugavamaks.

Seejärel on vaja hinnata, kuidas sobib voodi magamistuppa. Kitsasse väikesse tuppa ei sobi massiivne mööbel, sest voodi ümber peab jääma ka õhku ja liikumisruumi. Kui toas on ruumi rohkem kui küll, võib soetada uhke ja võimsa, lausa kuninglikku stiili voodi. Kui aga kodus on ruumi pigem vähe, tasub eelistada vähemdomineerivat ja kitsama raamiga magamisaset.

Disain – oluline osa sobiva voodi valimisel

Kui voodi suurus ja kõrgus on need, millel on oluline roll voodi kasutusmugavuses, siis disain on oluline esteetilises mõttes. Voodi materjali saab valida vastavalt sellele, mis toa ülejäänud stiiliga sobib, kuid mõnikord tasub magamistoa kujundamisega katsetada ka julgemalt. Delfi Moodne Kodu toob selleks enda artiklis 30 näidet, mis võiksid inspireerida.

Näiteks palkmajas ei pea ilmtingimata olema puitvoodi, vaid voodi võib olla ka metallist ja kaunistustega voodiraamiga. Modernse sisekujundusega majja võib aga sobida mitte minimaalne disain, vaid hoopis uhke ja silmapaistva peatsi ning jalutsiga mudel.

Õige magamisaseme valimisel on vaja arvesse võtta seega nii kasutusmugavust kui ka voodi välimust. Kvaliteetne voodi võib tunduda esmapilgul kallis, ent arvestades selle pikka eluiga, on see oma hinda igati väärt.

Artikli avaldas Kaup24.ee e-pood.