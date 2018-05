JUHTKIRI: Seljakotid selga…

Need, kes ihkavad matkale, mis kestaks kasvõi mitu päeva, saavad oma unistuse peagi siinsamas Saaremaal teoks teha.



Matkaklubi Tõll ja Piret teeb Eestile juubeliaasta puhul kingituse, märkides maha saare seni pikima matkaraja. Riigi 100. sünnipäevaks ligi 100 kilomeetrit matkarada, mil pealegi südame kuju – see on tore kink igaühele meist, kel meeldib värskes õhus liikuda ja looduse ilu nautida.

Saaremaa loodeosas on vaatamist ja avastamist küllaga ka saarlastel endil, külalistest rääkimata. Mujal Eestis on pikad matkarajad väga populaarsed ja nende kasutajaid jagub ning küllap ootab selline tulevik ees ka Saaremaa “südamerada”.

Ansambli Apelsin kolme aastakümne taguses hitis kirjeldatud libahunte ja karusid, kel kaenlas mesitarud, sel matkarajal vaevalt kohata võib, ent mine tea. Õndsalt ohkamiseks on matkasellil põhjust aga selletagi küll, sest – emotsioon on uus.