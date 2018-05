Lennuhanke väljakuulutamine lükkus juunikuusse

Kui varem on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist öeldud, et uus lennuhange pealinna liini teenindamiseks kuulutatakse välja mais, siis nüüd, mil mai on omadega juba poole peal, pole lootust, et see lähinädalatel enam juhtuks.



Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti, lennuameti ning omavalitsuste esindajad arutasid uue lennuhanke viimaseid tehnilisi detaile aprilli teises pooles. Ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda avaldas tookord lootust, et kui nad saavad kokkuleppele ja hankematerjalid on viimistletud, jõuab hanke välja kuulutada mais. Nüüdseks on selge, et nii ei läinud.

Ministeerium edastas Saarte Hääle järjekordse päringu hanke väljakuulutamise kohta hoopis maanteeametile, kes ministeeriumi kinnitusel selle välja kuulutama peaks. “Hange kuulutatakse välja juuni jooksul,” teatas viimaks maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtivekspert Mika Männik.

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et ehkki uut lennuhanget Kuressaare liini teenindamiseks pole veel välja kuulutatud, tunneb selle vastu huvi juba mitu lennufirmat, kes on valmis piletimüügi üles seadma globaalsesse broneerimissüsteemi. Teiste seas on oma huvi tunnistanud Nordica ja AirBaltic.