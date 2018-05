Maakonna suurim äriühingust tööandja kasvu ei ennusta

2018. aasta esimese kvartali seisuga maakonna suurima töötajate arvuga ja enim tööjõumakse maksnud äriühing Kuressaare Haigla püüab oma mahtu ja töötajate hulka pigem säilitada kui kasvatada.





Maksu- ja tolliameti statistika järgi oli tänavu esimeses kvartalis 567 inimesega suurim tööandja ning 1 330 588 tasutud euroga ühtlasi ka enim tööjõumakse maksnud organisatsioon Saaremaa vallavalitsus. Saaremaal registreeritud äriühingutest on Grand Rose’i, Viimsi ja Meresuu spaad opereerival OÜ-l Spa Tours küll poolsada töötajat rohkem kui Kuressaare haiglal, kuid Saaremaal töötab neist alla veerandi ehk 99. Samuti on märgatavalt väiksem ettevõtte tasutud tööjõumaksude hulk.

Sõltuvad suuresti tellimusest



Maakonna juhtiva tööandja positsiooni kommenteerides ütles Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli, et kohta, kus raviasutus võiks veel suureneda, ta praegu ei näe. “Me sõltume riigi ja kogukonna poolsest tellimusest – need on kohad, kus me üldse saaksime rääkida mahu kasvatamisest. Raviteenus on meie vedur,” rääkis ta.

Kui haigla praegune teenuste struktuur säilib, siis täiskohaga töötajate arv jääbki ettevõttes neljasaja kanti. Samas märkis Kõlli, et riigi initsiatiivid ja regulatsioonid pigem näevad ette asutuses veelgi suuremat kontorit, mida aga paraku rahaliselt välja ei kannata.

“Me võiksime kasvõi tänapäev luua kümme uut töökohta, olgu siis tegu turvajuhi või riskijuhiga. Need on ametid, mida riigi bürokraatia meile peale sunnib. Kõikvõimalikke teemasid lahendame ja valdkondi katame praegu siiski nii, et kasutame olemasolevaid inimesi või näiteks riigihangete puhul kasutame partnereid,” selgitas ta.

Tööjõumaksudest rääkides märkis Kõlli, et esimese kvartali summat mõjutas eelmise aasta märkimisväärne palgatõus. Korrektsioon, mida veab kollektiivleping, tuleb ka alates selle aasta teisest kvartalist. “Tööjõukulud kasvavad. Meil on väga suured töötajate grupid, kus palgatõus oli üle 13 protsendi. Inimestele on see kahtlemata hea, aga asutuse majandamise mõttes väljakutse,” nentis ta.

Kui vaadata suuremate tööandjate puhul töötajate arvu suhet makstud tööjõumaksudega, on see kõrgeim firmal Baltic Workboats, kes on maksnud esimeses kvartalis tööjõumakse töötaja kohta 2891 eurot. Saaremaa vallavalitsuse vastav number on 2346, Saarte Liinidel 2110, Saaremaa Piimatööstusel 2078 ja Luksusjahil 1709 eurot.

Sootuks teistsugune pingerida



Samas on pingerida kõikide registris olevate ettevõtete arvestuses sootuks teistsugune. Baltic Workboats on selles 45., Saaremaa vallavalitsus aga 61. kohal. Suurematest tööandjatest on 98 töötajaga Saare Erek näiteks 31. positsioonil (töötaja kohta 3237 eurot), Muhu vallavalitsus 28 töötajaga aga 14. kohal (4152 eurot). Konkurentsitult juhib edetabelit OÜ Söörömöö, mille ühe töötaja pealt on esimeses kvartalis makstud tööjõumakse 14 637 eurot.

* Tööjõumaksud koosnevad kinnipeetud tulumaksust, sotsiaalmaksust, töötuskindlustusmaksest ja kogumispensionimaksest.

KOMMENTAAR

Olev Martinson,

MTA Kuressaare teenindusbüroo juht

Alates 2017. aastast avaldab maksu- ja tolliamet iga maksukohustuslase kvartali jooksul makstud maksusummad, käibe kogusumma ja töötajate arvu. Andmed avaldatakse meie kodulehel www.emta.ee rubriigis “Kontaktid ja ametist”.



Need andmed on eelkõige abiks ettevõtjatele tehingupoole tausta ja maksukäitumise analüüsiks. Andmed avaldatakse kõikide juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) kohta, kes on kvartali jooksul tasunud riiklikke makse ja kes on andmete avaldamise seisuga käibemaksukohustuslased.

Kui isik ei ole makse tasunud või isikule maksuhalduri poolt tagastatud summa ületab tasutud summat, siis kuvatakse tasutud summana 0. FIE ettevõtlustulult tasutud tulumaksu, sotsiaalmaksu ega kogumispensioni makse summasid ei avalikustata.

Töötajate arvuna on märgitud kvartali viimase kuupäeva seisuga töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute arv, tööjõumaksudena näidatakse kvartali jooksul kassapõhiselt tasutud summa.

Maksumaksja kohta on märgitud ka registrijärgne maakond. Kuigi isik on registreeritud Saare maakonnas, ei pruugi sageli kõik tema töötajad siin tööl olla. Ettevõte võib omada tegevuskohti ka mujal Eestis. Sama kehtib ka näiteks Tallinnas registreeritud ettevõtete või ka riiklike asutuste kohta, kes omavad töötajaid üle vabariigi. Praegu kehtiva korra kohaselt ei kanta töötamise registrisse töö tegemise asukohta.