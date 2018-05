Saame tuttavaks: Liiva uus pood! (GALERII)

Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) avab kolmapäeval Liival poe oluliselt suurenenud müügipinna, laienenud kaubavaliku ja kaasaegse tehnoloogiaga.





STÜ juhatuse esimees Kalle Koov ütles, et Liiva Konsum on Coopi maakonna poodidest kindlasti kõige kaasaegsem. “Kahtlemata on siin väga kaasaegne tehnoloogia, aga ma ei taha öelda, et oleme maakonnas kõige-kõige,” märkis ta. “Otsus uue hoone ehitamiseks tulenes soovist ja vajadusest veelgi paremini teenindada meie Liiva kaupluse külastajaid. 2011. aastal ehitati müügisaal laiemaks, kuid kohe tõdeti, et suvekuudel jääb maja väikeseks.”

Liiva Konsumi juhataja Helve Süld ütles, et uus maja on väga kena ja seda oli vaja nii muhulastele endile kui ka saare külastajatele. “Kõik on uus ja tööletulek on kohe rõõmsama meelega,” lausus ta. “Ma loodan, et siin ei teki seda hirmu, et põrand hakkab üles tulema või katus vihma läbi laskma, nagu teises poes. Kõik funktsioneerib ja töötab suurepäraselt, ruumid on avarad ja töötingimused korralikud. Ootame nüüd ostjaid.”

Kalle Koovi sõnul on vana maja pea igal nädalavahetusel ülerahvastatud ning ruumipuuduse tõttu ei mahu inimesed käruga liikuma ega üksteisest korviga mööda. “Aastas sooritatakse Liiva Konsumis pea 300 000 ostu ja omanikku vahetab pea 3 miljonit ühikut kaupa. Kaupluse käive kasvab suvel talvega võrreldes kolmekordseks,” selgitas ta.

Kaupluse kaubapaigutuses on järgitud kliendi eelistusi ja tarbimisharjumusi, tehnoloogiline plaan ehk müügipindade paigutus vastab tänapäeva nõuetele, teeb kauba leidmise lihtsamaks, arvestatud on ostja mugavuse ja harjumustega, olgu see kõige igapäevasemat ostu valides või majapidamise tarvis tööstuskaupa otsides.

Suurenenud on puu- ja juurvilja väljapaneku ala, sooja ja külmtoidu letis pakutakse ostjale salateid, vorsti- ja lihatooteid, valmistoitudest suppe ja päevapraadi. Kohapeal valmivad värsked küpsetised – pirukad ja saiad, pitsad ja hot dogid. Muhu Leib pakub oma kahe ahjuga värsket leiba ja klientide käsutuses on ka kohvimasin.

Lihaletis müüakse erinevaid kulinaarseid lihatooteid, šašlõkid, hakkliha ja muu valmib kohapeal ja jõuab müügiletti väga värskelt. STÜ oma tootmistsehh pakub küpsetisi, salateid, sooja toitu ja magustoite.

Kauplusehoones avab uksed ka Benu apteek. Uues poes on kasutusel kolm kassasüsteemi –tavapärane kassapidajaga kassaliin ning kaks iseteeninduslikku ehk nutikassasüsteemi.

Kalle Koov nentis, et uue poe maksumust on veel vara kokku lüüa. “Üks asi on maja ehitamine, aga kompleksselt koosneb see väga erinevatest komponentidest,” rääkis ta. “Sisustus, tehnoloogilised seadmed, parkla ja vana maja lammutamine. Eelkõige kujuneb hind kogu projekti tulemusena.”