Saaremaa saab 100 km matkaraja

Matkaklubi Tõll ja Piret märgib maha seni pikima Saaremaa matkaraja, mille läbimiseks jala kuluks ligi neli päeva ja rattal siis ehk poole vähem.

Seni on selline matkavõimalus Saaremaal puudunud. 100 km matkaraja tähistamiseks saadi EV100 kogukondade meetmest 1732 eurot.

Koos Kristi Hintsi ja Käthe Pihlakuga raja tegemist vedanud Triin Reitalu sõnul tuleb Saaremaa loodeosas paiknev rada südamekujuline. Seda kuju rõhutati ka projektis kui austusavaldust Eestile. Südame “paunad” on Tagamõisa ja Ninase poolsaarel ning teravik Viki kandis.

“Eesmärk on pakkuda välja üks võimalik ca 100-kilomeetrine marsruut olemasolevaid teid pidi, koostada matkajale marsruudi kohta kaart ning anda infot võimalike ööbimiskohtade ja vaatamisväärsuste kohta,” selgitas Reitalu, kelle sõnul on poolsaared ise juba atraktiivsed ja matkamiseks loodud.

Idee saadi RMK loodud matkaradadest mandril, mis on rahva seas väga populaarsed.

“Kuigi Saaremaal on erinevaid lühemaid matkaradu palju, on need eelkõige mõeldud automatkajale, kes sõidab kohale ja teeb paaritunnise seljasirutuse,” selgitas Triin Reitalu uue matkaraja vajalikkust.

Augustis saavad huvilised koos matkaklubiga raja esimeste seas läbida.