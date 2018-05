Tööjõukulu kasvas 30 000 võrra

SA Lääne-Saare Kultuur eelmise aasta tegevusaruande järgi kasvas asutuse tööjõukulu 2016. aastaga võrreldes 30 000 eurot.



Kui 2016. aastal oli sihtasutuse tööjõukulu 99 743 eurot, siis mullu 130 753 eurot. SA Lääne-Saare Kultuurivara juhatuse liige Pille Mägi selgitas, et selle summa hulgas on ringijuhtide lahkumised ja uute asemele tulemised, töötajate preemiad ja juhatuse liikmete preemiad ning lisatööde tegemine. “See, kuidas nõukogu otsustab juhatuse liikmeid premeerida, on nõukogu otsus,” lisas ta.

Aruande järgi kahanes sihtasutuse piletitulu 10 716 eurolt 9406 eurole, ruumide renditulu aga kasvas 142 156 eurolt 154 661 eurole.

Selle aasta algusest on sihtasutuse nimi Lääne-Saare Kultuurivara, mille palgal on kaks töötajat – juhatuse liige ja raamatupidaja. Asutus haldab Eikla klubi, Nasva klubi, Kärla rahvamaja ja Aste klubi, mis valmib tänavu augustis. Lisaks Aste klubi ehitusele seisab sihtasutusel ees Lümanda keskusehoone rajamine, mis algab novembris ja valmimise tähtaeg on august 2019.