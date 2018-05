Sellal kui mullaspetsialistid kinnitavad, et Panga panga muld ei sobi kuidagi tammedele, raiub Saaremaa vallavalitsus, et see on parim valik.

“Minu jaoks ei peaks Eesti riik kestma 102 aastat, vaid igavesti, sestap peaks ka Eesti 100 tammed saama väga kaua loomulikult kasvada mitusada aastat,” ütles Saarte Häälele keskkonnaametnik, kes ei soovinud oma nime avaldada.

Mullakaardi järgi on Panga pangal klibumuld huumushorisondi paksusega vaid kuni 10 cm, mis ei sobi tamme kasvupaigaks, kinnitasid Saarte Häält konsulteerinud mullastikuspetsialistid. Lisaks on Panga panga juures asuva parkla haljas­alale kaevatud augud väga lähestikku, mis ei sobi tammede juurestikule mitte sugugi.

Saarlaste sitkus ja kestlikkus



Samuti viitas parkla keskele juba aastaid tagasi istutatud ainsa tamme nirule välimusele kolmapäeval Saarte Hääles avaldatud arvamuses Mustjala mees Meinhard Pahapill.

Tornimäe, Orissaare ja Aste kooli õpilased istutavad Saaremaa valla eestvõttel endakasvatatud istikud Panga panga mulda eeloleval esmaspäeval. Ürituse promomaterjalide kohaselt “sümboliseerib tammik saarlaste sitkust ja kestlikkust sel merega piiratud maal”.

Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ütles, et tammede istutamiseks sobivat kohta otsiti kaua. Ühendust võeti mõne maaomanikuga, kes polnud nõus oma maale tammepargi rajamisega. Lõpuks pöördus ta keskkonnaameti poole, kelle abiga jõuti esialgu Angla tuulikumäele, edasi aga Panga pangale.

“Kindlust tammed just Pangale istutada andis ka see, et seal on külastuskeskus, istikute eest hoolitsetakse ja nende kasvamisel hoitakse silma peal. Samuti lubas maaomanik panna istikutele metsloomade kaitseks ümber võrgud,” rääkis Tiiu Aro. Aro sõnul on ta väga kurb, et tammepargi rajamine on avalikkuses negatiivset vastukaja leidnud ja seda just viimastel minutitel enne tammede istutamist.

Tulevase tammepargi aluse maatüki omanik Alver Sagur ütles Saarte Häälele, et ammustel aegadel on sama kohapeal kasvanud püha hiis. Sestap on sinna tammede istutamine igati kohane ja väärikas. Mis puude istutustihedusse puutub, siis selles osas on Saguri sõnul juhindutud spetsialistide nõuannetest. Ta lisas, et puude istutamine on alles algus, sest nende hooldamise ja üleskasvatamisega tuleb järgnevatel aastatel omajagu vaeva näha.

Iga puu tahab nädalas vähemalt ämbritäie vett, lisaks tuleb istikud kaitseks metsloomade eest võrkudega piirata ning teha piirded ja märgistus kogu istutusalale, et mõni uljaspea puukesi lihtsalt maha ei sõidaks, rääkis Sagur.

Paepealne ja huumuserikas



Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm kinnitas, et elujõulise istiku eeldused kasvama minemiseks on ka õhema mullaga pinnases täiesti olemas.

Ta tõi näiteks Kübassaare poolsaare, kus mulda pole rohkem kui 15–20 cm, aga tammesid kasvab ohtralt. Mis mullaviljakust puudutab, siis paepealne muld on Holmi sõnul üks kõrgema huumuse sisaldusega muldasid üldse.

Vallavalitsus vahendas Saarte Häälele tammiku projekti nõustanud metsakasvatuse inseneri Leo Filippovi seisukoha. Ta nentis, et kasvukoht tulevikutammedele on küll raskevõitu, aga kasvamine on igati võimalik.

“Antud juhul on tegemist olemasolevast valikust parima võimaluse ja lahendusega. Täpselt 100 puud ei saa küll antud platsile istutada, aga EV100 sündmus saab olema. Asukoht on mitmeti oluline ja väärikas nii varasema pärimuse kui ka edaspidise tähenduse suhtes,” selgitas Filippov.

Panga 100 tamme park avatakse pidulikult 1. juunil.

Mehis Tulk, Andres Sepp

MIS MULD SOBIB?

Tammele sobivad huumusrikkad liivsavi- või saviliivmullad, samuti sõmeralised lammimullad. Tamm talub ajutist üleujutust, kuid mitte pidevat liigniiskust. Tammel on võimas juurestik, mis võib kuivades kasvukohtades ulatuda kuni kümne meetri sügavuseni.