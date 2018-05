JUHTKIRI: Elusalt pistavad nahka!

Nii palju sääski, nagu sel kevadel, pole ikka mitu aastat olnud – sellist arvamusavaldust on Kuressaare apteekrid pidanud kuulma neil päevil ilmselt korduvalt.



Tänavusel, kohati südasuviselt soojaks kippunud kevadel on sääseprobleem tõesti terav. Linnas ehk vähem, ent kui maal tuulevaikse ilmaga õues toimetada, tundub see ettevõtmine verejanulise sääseparve keskel üsna piinarikas. Isegi siis, kui pinisejate kaitseks kampsikud ja pikad püksid üll. Silmile surutud mütsist rääkimata. Paremini käib selle käsi, kel on sääsetõrjevahendid tallel veel möödunud aastast. Kel pole, peab poodi või apteeki tõttama. Seal aga ei pruugi hommikul saabunud peletusvahenditest õhtuks enam suurt midagi järel olla. Sest sääsehirmus on riiulid näljaste putukate vastu avitavast kraamist tühjaks ostetud. Siis ei jää üle muud kui järgmisel päeval taas õnne katsuda – kui uus kaup kohale jõudnud.