Kajar Lember: juukselõikus oli kahjuks kinni makstud

Kaks aastat pärast uurimise alustamist sai saarlasest endine Tartu abilinnapea täpsustatud kahtlustuse, mille peamine sisu on üheksaeurose juukselõikuse tasuta saamine.

“Kogu altkäemaksude kahtlustusest ei ole järele jäänud midagi peale selle hüpoteesi,” nentis altkäemaksu võtmises kahtlustatav ettevõtja Kajar Lember, kes praegu toimetab Asval valmivas viikingilinnuses.

Kajar Lember lisas, et peab uurijaid kurvastama. Tal on kombeks oma arveid maksta ja pigem jätta jootraha. “Pean uurijaid kurvastama – ka selle juukselõikuse eest sai tasutud,” ütles Lember Saarte Häälele.

Tema sõnul jäeti see seik materjalidesse seetõttu, et oleks vähemalt millestki kinni hakata.

“Saan aru, et see minu jaoks absurdne kahtlustus on koos ühe ümbersõnastatud toimingupiirangu rikkumise episoodiga jäetud materjalidesse spetsiaalselt selleks, et uurimine ei peaks tunnistama tõde, et olen Tartu abilinnapeana teeninud ainult ja üksnes linna huve, isiklikku kasu saamata,” arvas Lember.

Kajar Lember, kes on uurimise venimise tõttu varemgi pahameelt avaldanud, ütles, et kui nüüd seda üheksaeurost väidetavat korruptsiooni veel paar aastat uurida, võib päris kindel olla, et politsei ja prokuratuuri raha kasutatakse ainult otstarbekalt. “Ja mitte keegi kulutatud raha ei loe ja lõpuks ka ei vastuta,” nentis ta.

Kriminaalmenetluses on üle 20 füüsilisest ja juriidilisest isikust kahtlustatava, kes on seotud 36 soodustuskelmuse juhtumiga.

Menetluse käigus on üle kuulatud umbes 100 tunnistajat. Kokku on kriminaalasja materjale ligikaudu 100 köidet ehk enam kui 20 000 lehekülge tõendeid ja muid dokumente.