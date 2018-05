“Kuivastu–Virtsu liinilaeval vajas laevapere liige kiirabi,” kirjutab parvlaeval madrusena töötav Mart Saarso. “Ta helistas numbrile 112 ja andis teada, et jõuame Kuivastu sadamasse kell üks öösel ning palus kiirabil selleks ajaks kohale tulla. Häirekeskuse vastus oli, et nemad “ehku peale” kedagi välja ei saada. Tulgu laev enne sadamasse ja siis helistatagu uuesti.”



Parvlaevad sellel liinil silduvad täpsusega pluss-miinus kaks minutit. Mu pea ei võta, kas see tõepoolest ei ole häirekeskuse “spetsialistidele” arusaadav? Abi siiski tuli, Lihula kiirabist.

Kirjutan seda näitlikustamaks, kuhu me jõuame sellise totaalse tsentraliseerimisega, mis toimub “parema teenuse pakkumise” sildi all.

Olgu siinkohal toodud ka näide aastast 2009, kui kutsusin kiirabi Saaremaale Nasva hotelli. Esimese raksuga taheti mobiliseerida Kärdla kiirabi, sest ka Hiiumaal on Nasva küla! Lõikasin jutule vahele ja selgitasin, et tegu on vale saarega. Ülbelt öeldi, et me teame, kus ja mis. Pikema seletamise peale nõustuti, et oh-jah, ennäe imet, Saaremaal on ka Nasva küla.

Edasi nõuti minult detailset kirjeldust, kuidas kiirabi selle Nasva küla üles leiab. Minu selgitust, et seda kohta teab Saaremaal igaüks, kiirabi autojuhist rääkimata, ei peetud millekski. Nõnda siis dikteerisin umbes viis minutit rallilegendi Kuressaarest Nasvale jõudmiseks. Mu elu ei olnud sedakorda ohus, aga kui oleks olnud?

Ma esitan retoorilise küsimuse: kas see ongi kuluefektiivne parem riik? Vägisi tekib tunne, et kuluefektiivne on häirekeskust tülitamata maha kärvata. Sel juhul tekib aga põhjendatud küsimus, miks me makse maksame?

KOMMENTAAR

Häirekeskuse meditsiinilise korralduse ja valmisoleku talituse juhataja Margit Kallas:



Oleme Mart Saarsoga telefoni teel suhelnud ja juhtunut täiendavalt selgitanud. Selle tulemusel parandas ta oma esialgses sotsiaalmeediapostituses esitatud väite, et inimene jäi abita. Kontrollisime selle kõne teenindamist ja me ei tuvastanud seal rikkumist ning abivajajale saadeti kiirabi kiire ehk C-prioriteediga. Häirekeskuse päästekorraldaja saatis abi Virtsu sadamasse, kus laev seisis kõne hetkest veel tunni. Kuivastusse abi saates oleks abi jõudnud abivajajani hiljem, mistõttu on meie hinnangul päästekorraldaja langetanud õige ja asjakohase otsuse abivajaja huvides.

Meie eesmärk häirekeskuses on pakkuda inimestele parimat teenust ja oleme avatud inimeste tagasisidele. Selleks võib julgelt võtta häirekeskusega ühendust ja kindlasti saavad asjad oluliselt kiiremini selgeks.