Kas te teate, mis asi on muuseum?

Ja, seal näidatakse asju.

Ma tean küll, sellepärast, et ma vaatasin Buratinot ja seal olid kõik asjad ja siis tulid külalised ja vaatasid neid asju.

Muuseumis on ajaloolised asjad, dinosauruste aegadest ja igasugustest… ja viikingid.

Ma olen muuseumis käinud, sest mu vanaema töötab seal.

Mis ta teeb seal?

Ta müüb suveniire.

Mis te arvate, miks peab üldse asjade jaoks muuseum olema?

Sest vanasti need leiti ja pandi, ehitati muuseum ja pandi need klaaside sisse vaatamiseks,

Aga miks neid niimoodi vaatama peab?

Sest nad on ikkagi vanad asjad ja need on ajaloolised.

Jah, need on ajaloolised ning väga väärtuslikud.

Ah et sellepärast peavad need muuseumis olema.

Jah ja sellepärast peab neid näitama, et siis ei varasta keegi neid ära ega saa midagi teha neile.

Mis te arvate, kas vanu asju saab kasutada ka veel või peavadki need ainult muuseumis olema?

Jah, saab kasutada ka. Ma sain vana maja.

Vana maja?

Ja me elame vanas majas. Talus.

Kas te saite sealt mingeid vanu asju ka või saite ainult maja?

Me nägime vanu asju ka.

Tuleb sulle meelde ka, mis vanad asjad seal olid?

Ei, aa, tassid olid.

Kas vanasti olid tassid teistsugused, kui praegu on?

Liblikatass oli, see mulle meeldis, me võtsime selle tuppa.

Mina tean, vanasti tegid inimesed neid ise savist.

Ma olen ühe korra enda kodust maalt leidnud vana asja.

Mis asi see oli?

See oli mingi luuasi, aga me andsime selle oma koerale.

Me käisime emmega poes Auringas ja siis me nägime ühte vana ratast, mis oli vanasti, ja see oli kellegi oma, kes kasutab seda.

Mis te arvate, kas kõik vanad asjad pannakse ühte muuseumi või on erinevatel asjadel erinevad muuseumid?

Kui liiga suureks läheb, lähevad teised ajaloolised asjad teise muuseumisse.

Nendel on erinevad toad, kus need pannakse erinevatesse kohtadesse.

Siis kui näiteks on mõni vana asi, siis saab isegi äkki korda teha selle ja värvida ära ka.

Kas te olete mõnes muuseumis käinud ka?

Ei.

Ei ole

Ma olen käinud.

Seal vanaema juures.

Ja Tallinnas muusemis ka.

Millises Tallinna muuseumis?

Ma ei mäleta.

Aga mida seal näidati?

Igasuguseid vanasid asju.

Mina ei ole muuseumis käinud, aga ma tahaksin nii väga minna.

Kas te siin Kuressaare lossis ei ole käinud?

Ei, no tegelt olen, neid loomi vaatamas.

Ma olen pargis käinud lossis, kus olid loomad, ja ma käisin issiga koos ja tädiga. Me läksime loomi vaatama.

Oma teadmisi muuseumidest jagasid Kuressaare Naerusuu lasteaia lapsed Jaagup, Cassandra, Grete ja Maribel. Lastega ajas juttu Piia Tamsalu.