Lennupiletite broneerija Tõnu Park tuli Saaremaale veiseid talitama

22 aastat lennunduses töötanud mees tegi elus kannapöörde ja hakkas Saaremaal Pihtla kandis loomakasvatajaks.





Alates märtsikuust Sandla Karjamõisa palgal olev Tõnu Park (50) lõpetas mõned päevad tagasi Roomassaares karjaaia ehitamise. Töötempo oli sedavõrd kaasahaarav, et korraks tuli mees päiksepiste tõttu koguni meedikute hoole alla toimetada. Ikka veel päikesest punatavana ei pea Tõnu ise aga juhtunut märkimisväärseks, vaid kiidab maal loomi talitades mööduvaid päevi.

Vaatab tähistaevast



“Fakt on see, et mulle selline elustiil metsikult meeldib, maaelu on mulle kogu aeg meeldinud,” nendib ta. “Mind huvitab meri, maa vaikus ja tähed taevas, mida sa linnas ei näe.”

Mullu samal ajal töötas Tõnu lennufirmas Nordica ja broneeris lennupileteid.

Tartumaalt Nõost pärit Tõnu Park unistas maapoisina võimalikult suure traktori juhtimisest. Kui ta aga Helme kutsekooli traktorist-masinistina lõpetas, meelitas tartlannast kallim ta hoopski Emajõe äärde linnapoisiks. Taluniku pojana õnnestus Tõnul kaks aastat töötada Rootsis piimafarmis, kuid 1994. aastal leidis ta end juba Estonian Airi meeskonnast Tallinnas. Töötas seal check in’i vahetusevanemana ja osakonnajuhatajana. Pärast rahvusliku lennukompanii pankrotti läks Nordicasse broneerimiskeskuse spetsialistiks.

Möödunud sügisel tuli Tõnu abikaasa suveks tööle Martin Krupile kuuluvasse puhkekeskusse Nässumal. Tõnu käis suvi läbi vabadel päevadel naisel Saaremaal külas. Kuulnud, et Tõnul on põllumehe taust, pani Martin talle sügisel ääriveeri pähe Saaremaale tuleku mõtte. Tõnu mõtles pikalt, kuid ühel päeval sai kõhklusest ahvatlus. “See plaan hakkas mulle järjest enam meeldima, tean juba ammu, et vanaduses oleksin ma niikuinii maal lõpetanud,” räägib Tõnu Park.

Martin Krupp ütleb, et kuivõrd Tõnu Park on Eesti lennunduses üpriski tuntud inimene, siis ei tahtnud kolleegid kuidagi uskuda, et selline maskott firmast ära läheb. “Nad ei suutnud uskuda jah, aga ma ei kahetse mitte ühtki hetke, kindel plaan on olla Saaremaal elu lõpuni,” lausub Tõnu Park.

Maapoiss Rohuneemest



Üsnagi ebatavaline persoon loomakasvatuses on ka mitmeid kaalukaid pankrotte menetlenud ja skandaalidessegi sattunud pankrotihaldur Martin Krupp, kes nüüd maksab palka ka Tõnu Pargile. Kümmekonna aastaga on Krupp maahooldajana muutnud Nässuma rannakarjamaad imekauniks. Talle kuulub üle 200 veise ja 150 lammast, kokku tegutseb ta 250 hektaril pärandkooslustel, millest osa jääb Vätta poolsaarele.

Martin Krupp (47) räägib, et temagi on maapoiss, Rohuneeme-nimelisest kalurikülast, kuhu omal ajal ei tahtnud sõita ükski takso ja kus puudus telefoniühendus. Oli päevi ja nädalaid, kus isegi bussid linna ei sõitnud. Tänaseks on see kant tundmatuseni linnastunud.

Saaremaal sai Krupist majaomanik 2006. aastal ja sellest ajast laekuvad siia ka tema maksud. Oma koduks peab Krupp Nässumad, kuigi talviti viibib ta suurema osa ajast pealinnas. Maa­hooldus tähendab talle võimalust kodukandile midagi tagasi anda. Viletsatel maadel karjatamine ei ole kindlasti mingisugune äritegevus. Äri eeldab teisi tõuge ja loomade nuumamist, et veised võimalikult kiiresti tapaküpseks ja müügikõlbulikuks saaksid. “Propageerime ikkagi mahetootmist ja vaatame, mida me sööme,” sõnab Krupp. On suur asi, kui loomad elavad stressivabalt, rüüpavad merevett ja söövad puhast rohtu, sina ja sinu sõbrad saavad aga laua katta ökoloogiliselt puhta toiduga.