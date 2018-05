Lõpuks kindel: Saarte Hääl on maakonna loetuim leht

Eesti ajalehtede liidu tellitud üle-eestilise lugejauuringu põhjal on Saarte Hääl kinnitanud kanda Saare maakonna suurima lugejaskonnaga väljaandena.



Tänavused kevadise uuringu tulemused näitavad, et Saarte Hääle paberväljaandel on lugejaid 30 000. Meie Maa ehk teise maakonnalehe lugejate arv on jäänud pidama 28 000 peale. Veel läinud sügi­se­se uuringu tulemuse põhjal oli Saarte Hääle lugejaskonna suuruseks 24 000 inimest ja Meie Maal 25 000.

Ka mullu tõi ajalehtede liidu tellitud uuring esiti välja, et Saarte Hääl on suurima lugejaskonnaga leht maakonnas, ent siis ilmnes, et uuringutegijatel oli andmetes väike viga sisse tulnud. Nüüdseks on tegemist aga parandatud ja korrektsete andmetega.

Ajaleht Saarte Hääl kuulub Saaremaa populaarseimat raadioprogrammi Kadi edastavale Raadio Kadi OÜ-le. Kohalikul raadiojaamal on kuulajaid 25 000.