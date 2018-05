Saare KEK-i kontorihoonest saab Saare Kena Elu Keskus

Eilsel Visit Saaremaa avalikul koosolekul tutvustati Kuressaare arhitektuuriajaloo üht silmapaistvamat objekti – endist KEK-i kontorihoonet, millest saab uue omaniku käe all elamuskeskus-büroo.





“Rahvas armastab seda maja. Minu jaoks on kõige suurem üllatus, kui palju ma olen saanud positiivset tagasisidet,” rääkis keskuse omanik Helle Susi ja lisas, et maja pakub kõigile kõneainet ning sellega seostuvad kõigil mingid mälestused. “Kõigil on keegi sugulane siin töötanud, kõrgajal oli selles majas ametis ligi tuhat inimest,” märkis ta.

Uus omanik ise maja eelmisest elust eriti midagi ei teadnudki. “Mind kõnetas maja ise – avarus, suursugusus, kõrged laed. Tuleb mõelda, kuidas rahvas siia tuleks ja hoone elu sisse saaks,” rääkis ta.

Hoone esimese korruse fua-jee jääb avalikku kasutusse. Lisaks muuseumile, kus hakatakse eksponeerima hoone ajalugu ja sellega seotud esemeid, saab avarast saalist ka näituste ja muusikaürituste paik.

“Fuajeeosa tahame avada kuu aja pärast, kui remont ja muuseumi ekspositsioon valmis on. Siis on võimalik soovijatel siin juba ka üritusi korraldada. Kindlasti ei taha me siin näha öiseid noortepidusid, vaid soovime tuua erilist ja eksklusiivset muusikat, samuti põnevaid ja eripalgelisi näitusi,” rääkis Susi.

Esimeste näituste pakkumised on majaomanikul juba laual – üks kohalik kunstnik soovib välja tuua oma moderngrafiti tööd ja teine autor oma futu-funk taiesed.

Avaliku osa kõrval hakkab hoone pakkuma büroopindu ja ühes osas käivitub ka väikeses mahus üks tootmisettevõte. “1,3 hektarit pinda, lõputult parkimiskohti, mitte liiga kaugel linnast, bussipeatus maja kõrval,” loetles Susi.

Muinsuskaitse all on maja fassaad, fuajee ja hoone kogumaht, mis tähendab, et juurdeehitisi teha ei tohi. Küll aga on muinsuskaitseamet andnud loa hoone väljastpoolt soojustada. “See on suur vastutulek, sest vastasel korral ei oleks selle maja pidamine mõeldav,” ütles Susi.

Hoone ees olev tiik korrastatakse ja sinna tuuakse taas sisse vesiroosid. Esimene pardipere on tiigi igatahes juba oma kodupaigaks tunnistanud.