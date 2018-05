Sääseuputus tõi nõudluse tõrjevahendite järele

Tänavune erakordne sääserohkus Saaremaal sunnib inimesi apteeke tõrjevahenditest tühjaks ostma.



“Käisin eile õhtul paarist apteegist läbi, seal polnud enam eriti midagi pakkuda, soovitati hommikul tagasi tulla – siis pidi uus kaup tulema,” ütles end Kadriks nimetanud naine Saarte Häälele.

Kadri sõnul elab ta maal, kus sel kevadel on lausa sääseuputus. “Õues olla ei saa – seal süüakse sind kasvõi elusalt ära,” rääkis Kadri. “Mu kaks väikest last on sääsehammustustest lausa paistes.”

“Viimastel päevadel on sääsetõrjevahendite järele küll nii tohutu nõudlus, et ei oska arvestada, kui palju neid sisse tellida,” tõdes Auriga kaubanduskeskuses asuva Niidu apteegi farmatseut Elsi Tisler. “Inimesed kurdavad, et sääski on meeletult palju. Kindlasti on selles süüdi tavalisest palju soojem kevad.”

Tisler lisas, et kui neljapäeval tuli tõrjevahenditest puudu, siis eile hommikul saabus taas uus kogus. “Kümne kaupa erinevaid sorte – loodame, et praegu jätkub,” ütles Tisler eile ennelõunal.

“Seda, et sel kevadel on sääski eriti palju, võib igaüks omal nahal tunda – õu on paksult sääski täis,” ütles Kuressaare südalinnas asuva Saaremaa Apteegi proviisor Katrin Oolup. “Eile (neljapäeval – toim) oli väga palju külastajaid, müüsime ära kõik sääsetõrjevahendid, mis meil olid,” rääkis Oolup “Täna tuli uus kaup ja seni veel väga palju rahvast käinud ei ole.”

Entomoloog Urmas Tartese sõnul on mandril sääskede hulga poolest üsna tavaline kevad. “Sääskede arvukus sõltub sellest, kui palju on kevadel olnud lumesulamis- ja vihmavett,” selgitas ta. Teadlane lisas, et kui niiskel kevadel on palju ajutisi veekogusid – väikeseid lompe, kus sääsevastsed saavad areneda, siis kasvab ka sääskede arvukus ning soojade ilmadega on sääskede areng kiirem.

“Klassikaliselt kestab suurem sääseaeg umbes jaanipäevani ning pärast seda püsib talutaval tasemel,” rääkis Tartes. “Möödunud aastal pärast vihmast suve võis aga veel oktoobriski metsa vahel sääski näha.”