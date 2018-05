Prantslane Jerome Hamon on esimene inimene maailmas, kellele on kaks korda siirdatud uus nägu. See tähendab, et praegu on mehel juba kolmas nägu.

TOHTRID JA PATSIENT: Pilt on üles võetud 13. aprillil Pariisis Georges Pompidou kliinikus umbes kaks kuud pärast sensatsioonilist operatsiooni. Sellel on jäädvustatud dr Laurent Lantieri (paremal) koos oma abiliste ja patsient Jerome Hamoniga.Leparise...