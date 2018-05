Tuulte Roosi lasteaia remont lükkub aasta edasi

Saaremaa vallavalitsus tahab pikendada Tuulte Roosi lasteaiahoone energiatõhususe tööde projektiperioodi aasta võrra, kuna algselt ettenähtud aja jooksul ei ole võimalik töid kvaliteetselt teostada.





“See aasta on meie jaoks väga pikk aeg,” tõdes Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia direktor Helle Karu, et on sellistes arengutes väga pettunud. “Esimest korda pidime remondist välja tulema 2011. aastal ja see tähendab seda, et oleme remonti kaua oodanud. Oleme elanud suures lootuses juba terve aasta ja kuna oli teada, et maja läheb remonti, siis me ei kavandanud sel suvel suuremaid töid kui ainult põrandate lakkimine.”

Helle Karu sõnul on lasteaia maja 28 aastat vana. “See, et ta sellises olukorras on, tuleb sellest, et oleme siin kogu aeg toimetanud,” selgitas ta. “Igal aastal on midagi tehtud, kas siis tegeletud kanalisatsiooni või veetorude avariiga. Asjad on tulnud korda teha ja edasi minna. Kogu aeg oli teada, et tööd algavad 2019. aastal ja vahepeal olid ka jutud, et võib-olla isegi varem, aga siis tekkisid jamad Pargi lasteaiaga. Projekteerimises on küll viimasel ajal vaikus olnud.”

“Arvestades sellega, et Pargi lasteaia ehitustööde algus on viibinud, tuleb vajalike asenduspindade pärast nihutada ka Tuulte Roosi lasteaia tööde algusaega,” ütles valla arenduse peaspetsialist Renate Pihl.

Vallavalitsuse pöördumises SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) poole öeldakse, et seoses omavalitsuste ühinemisprotsessiga Saare maakonnas on projekti tegevuste elluviimine üleminekuperioodi tõttu mõnevõrra viibinud.

Lisaks on viibinud Kuressaare Pargi lasteaiaga seonduvad ehitustööd, mis tähendab, et kahele lasteasutusele samaaegselt asenduspindade leidmine ei ole Kuressaares võimalik. Projektiperiood kestab lepingu järgselt 27. detsembrist 2017 kuni 31. detsembrini 2019, esitatud taotlusega soovib vallavalitsus aasta võrra pikendust.

Renate Pihla sõnul on KIK-iga sel teemal eelnevalt suheldud ja taotlusele on lisatud projekti korrigeeritud ajakava. “Kuna toetuse kasutamise määrust muudeti juba varem selliselt, et tööde lõpptähtaeg on 2020. aasta 31. detsember, siis pikendamine rahastuse saamist ei mõjuta,” selgitas Pihl. “Seega võimaldab seaduseraam projektiperioodi pikendada ja nii on võimalik tööd teha kvaliteetsemalt.”