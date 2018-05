JUHTKIRI: Sepapoisid teevad tööd

Seda vana lastelaulu teab igaüks laulda kasvõi une pealt. Sepatöö ise on aga tuttav vaid vähestele meist. Teame küll, et eks see üks ihurammu nõudev ja palav amet ole. Ehk oleme isegi eemalt näinud, kuidas mõni tarviline või silmailuks mõeldud ese osava meistri käe all punakalt hõõguvast sulametallist valmib. Kui paljud on aga sepavasarat ise pihus hoidnud, rääkimata sellega töötamisest?

Veel hägusem on enamikul meist ettekujutus, kuidas käis sepatöö kauges-kauges minevikus, viikingiaegses sepikojas. Peagi saame seda aga ehk oma silmaga kaeda. Kerkib ju veel enne mai lõppu Salmele muinassepikoda. Juba selle ehitaminegi on põnev protsess, mille tunnistajaks tasub olla.

Kui sepipada kord valmis ja sepatöö käib, küllap jagub ka uudistajaid. Sest oma silm on kuningas.