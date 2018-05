Keith Pupart jätkab Belgias

Eesti võrkpallikoondise endine nurgaründaja Keith Pupart sõlmis lepingu Belgia meistri Maaseiki Nolikoga, kelle ridades mängib ka Timo Tammemaa.



Klubi pressiteates on Puparti liitumist kommenteeritud järgmiselt: retsept on kindel, säilita oma parimad mängijad ja asenda võimalusel teised parematega. Noliko on teinud juba mõned ilusad uuendused. Üks aspekt on noorte ja vanade terviklik segu. Eestlase Keith Puparti saabumist tuleb vaadelda selles kontekstis.