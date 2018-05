Ken Torn lõpetas Portugali ralli katusel

Nädalavahetusel toimunud Portugali MM-rallil JWRC-arvestuses poodiumikursil sõitnud Ken Torni ja Kuldar Siku võimalused rikkus laupäeval auto veovõlli purunemine ja pühapäev lõppes auto üle katuse keeramisega.



Viimast võistluspäeva alustas noor saarlane viiendalt positsioonilt, võitis päeva esimese kiiruskatse, kuid järgmisel katkestas. Kuulsal Fafe kiiruskatsel vajus Ken Torni Ford Fiesta pärast trampliini paremkurvis teelt välja vastu valli, auto käis mitu tiiru üle katuse ja jäi seisma, rattad taeva poole. Võistlus oli selleks korraks lõppenud.

“Sa annad endast parima, kuid alati ei lähe kõik päris nii, nagu soovid,” ütles Ken Torn. “Hoog oli meil kogu nädalavahetuse väga hea, kuid paraku domineeris sel nädalal ebaõnn. Pead me norgu ei lase ja mõtted on juba Soome rallil. Suurimad tänud kõigile toetajatele ja kaasaelajatele!”

Ralli algas hästi. Neljapäeval sõidetud testikatsel sai Torn R2-masinate kolmanda aja ja oli JWRC-arvestuses teine. Reede lõpetas ta kolmandal positsioonil, kaotades liidrile 17,7 ja teisele kohale 12,7 sekundiga.

“Tänane päev oli üks tõeline ellujäämise kursus kõigile tagapool startijatele,” tõdes Ken Torn. “Katsete seisukord oli suures osas vägagi ulme ja kirjeldamatult halb. Sellega meie katsumused paraku ei piirdunud. Endiselt oli probleeme piduritega, mis pärast kolmandat kurvi olid väga pehmed, ja kui katse peal juhtus olema rada allamäge, siis oli auto justkui rakett, mis pidurdamatult edasi lendab.”

Torni sõnul kulges päeva teine pool veidi paremini ja hoolduspausilt tulles oli tunne enesekindlam, kuid kahjuks kummitasid jätkuvalt piduriprobleemid. “Päeva viimaseks kaheks katseks oli Porto linnakatse, kus pingutasime päris kõvasti, ning õnneks olid seal ka pidurid olemas ja suutsime mõlemal läbimisel olla kiireimad. Püüame homme jätkata samas tempos ning võtta eespool olevatelt sõitjatelt aega tagasi,” rääkis Torn.

Ford Fiestaga head sõitu teinud Ken Torn pidi võidusõidu laupäeval 13. katsel katkestama. “Täna ei olnud piisavalt õnne ja oleme sunnitud treileriga tagasi hooldusalale minema,” vahendas Torn.

“Ühelt esmapilgul süütuna tundunud trampliinilt maandudes otsustas koostöö lõpetada vasakpoolne pooltelg. Enne katkestamist olime klassis kindlal teisel kohal ja ka esikoht polnud enam kaugel, kuid paraku on see tehnikasport ning sellistes keerulistes ja auto jaoks ääretult rasketes oludes on tehnilised mured kerged tulema.”