Koolituskeskus aitas koostada õppekavasid üle 50-aastastele

Kuressaare koolituskeskus Osilia töötas koos partneritega Taanist, Soomest, Lätist ja Leedust välja ettevõtlus- ja arvutiõppekavad üle 50-aastastele inimestele.



Kahe aasta jooksul valminud 40-tunnised õppekavad on mõeldud selleks, et aidata 50+ vanuses inimestel tööturul paremini läbi lüüa või siis ettevõtjateks hakata.

“Niisuguses vanuses inimeste seas on väga palju töötuid, tööd on aga selles eas tihtilugu väga raske leida,” ütles Osilia koolituskeskuse juhataja Margit Düüna (fotol).

Sama probleemi tõdesid ka teiste riikide esindajad, kes ühisprojektis osalesid, näiteks eksperdid Kim Lauritsen Taanist ja Jukka Kallio Soomest.

“Üle 50-aastaste inimeste töötus on praegu suur probleem kogu Euroopas,” märkis Jukka Kallio.

Projekti mänedžer Markuss Svagenis Riias tegutsevast keskusest Latconsul rääkis, et koolitusel saadud praktilised teadmised ja oskused – näiteks korrektse e-kirja vormistamisest selleni, kuidas läbirääkimisi pidada – lisavad tulevasele ettevõtjale enesekindlust, suhtlemaks tulevaste klientide või äripartneritega. “Paljudel selles eas inimestel on praegu selle koha pealt vähe kogemusi,” nentis ta.

Projekti pilootkursused toimusid Leedus, Lätis ja Saaremaal Osilias.

“Meie, Osilia osa oli viia läbi arvutikursus, kus testisime projekti raames ettevalmistatud õppekava kümnest inimesest koosneva grupi peal,” selgitas Düüna.

Luubi alla võeti just need teemad ja oskused, mis on olulised ettevõtluse seisukohast, sealhulgas e-riigi teenused, turundusvõtted sotsiaalmeedias, kalkulatsioonide ja reklaamtekstide koostamine arvutis. “Traditsioonilised arvutikursused, mida erinevad keskused on aastaid pakkunud, ei ole enam ajakohased, kuna sealt saadavad oskused pole enam vajalikud või on teisejärgulised,” leiab Düüna. “Pigem tuleks inimesi õpetada kasutama nutiseadmeid ja sotsiaalmeedia pakutavaid võimalusi.”

Margit Düüna sõnul näitab senine tagasiside, et sellised koolitused on vajalikud, saadud ettepanekuid on aga kavas kasutada õppekavade täiendamisel. Osiliale tegi ettepaneku rahvusvahelises projektis SAFE kaasa lüüa endine koostööpartner Leedust Panevežyse ettevõtluskeskus. Selle esindajad Vaida Nakrošienė ja Marius Tubis on ka projekti koordinaatorid.

Eelmisel kolmapäeval ja neljapäeval võtsid Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus rahastatava projekti osalised kahe aasta jooksul tehtud töö Kuressaares toimunud kohtumisel kokku.