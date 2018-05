LUGEJA KÜSIB: Miks valgustid ei põle?

Kuressaare sai alles uue tipp-topp valgustuse, ent juba on sellega probleeme. Veebruarist saadik ei põle jalgrattatee valgustus Piiri tänava otsast Mooni tänava otsani, samuti Säästu bussipaviljoni valgustus ning valgusti ühe posti otsas. Süsteem on uus, aga valgustid õhtul ei tööta. Kui kaua seda remonditakse? Minu teada on need asjad nüüdsel ajal kaugjuhtimisega – kui kuskil on viga ja valgustid ei tööta, peaks see ju näha olema.



Samas põleb Sõrve poole viiva jalgrattatee valgustus öö läbi nagu säraküünal. Mis sest, et öösel ei sõida mööda seda teed ükski inimene. Linnas aga, kus rahvas liigub hilisõhtuti kella 11–12 ajal, valgustid ei põle.



Mul on veel üks mure. Viis-kuus aastat tagasi küsisin teedevalitsusest, miks on Rahuste küla silt küla ühes otsas, teises aga silti ei ole. Toona lubati ka sinna silt panna, nüüd on juba viis aastat möödas, aga ei midagi.

Kuressaare Soojuse juhatuse liige Jaan Mehik:

“Meile teadaolevalt on valgustid Piiri ja Mooni tänava vahel praegu töökorras ja põlevad. Vahepeal oli probleem kaablirikkes. Oleks hea, kui meile esitatakse konkreetne info, millise posti otsas lamp ei põle, siis saaksime kohe reageerida. Kaugjuhtimisega on linnas kaks kolmandikku valgusteid, ülejäänud aga ei ole. Sõrve poole viiva jalgrattatee valgustus ei käi Kuressaare Soojuse alla, vaid see on endise Lääne-Saare valla haldusalas. Kui seal on valgustust ülemäära palju, siis saab seda soovi korral ka vähemaks võtta.”

Rahuste küla siltide kohta ütles Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk, et kuna tegemist on riigimaanteega, mida haldab maanteeamet, siis on ta juba suhelnud maanteeametiga, et ka küla teine ots sildi saaks.