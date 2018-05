Muhu kommunaalametit juhib endine Paide vallavanem

Muhu kommunaalameti uueks juhiks valiti kahe kandidaadi hulgast endine Paide vallavanem Veljo Tammik.



“See ei ole kerge valdkond, eelkõige tähendab see probleeme, mida lahendada,” ütles Veljo Tammik.

Tammiku sõnul pärineb tema kokkupuude kommunaalvaldkonnaga ajast, kui ta 13 aastat tegeles Paide abivallavanemana muu hulgas ka kommunaalteemadega.

Muhu vallavanema Raido Liitmäe sõnul saab ta nüüd kergemalt hingata, sest pidi olude sunnil vallavanema töö kõrvalt kuu aega ka kommunaalametit juhtima. Kevadised heakorratööd ja teede hange ootas läbiviimist, ajutiselt keegi juhiks ei tule, rääkis vallavanem, kes omal ajal tuli valda juhtima just kommunaalameti juhataja kohalt.

Viimati Paide vallavanema ametis olnud Veljo Tammiku sõnul kolis ta kodusaarele, kuna pärast haldusreformi kadus tema töökoht ära. Pool aastat tööta olnud mees rääkis, et mingi aeg on jõude olla päris hea, aga mingist piirist tuleb ikkagi uuesti tegevust leida. “Kõike hullem on see, kui tegevusetus meeldima hakkab, siis on piir ületatud.”

Muhu vald kuulutas kommunaalameti juhi konkursi välja, kui aasta selles ametis püsinud Karl Kõvamees pani töö tervisemure tõttu maha.