Muinassepipaja ehitusel hakkab laaste lendama

Veel enne mai lõppu kerkib Salmele muinassepikoda, mille ehitaminegi peaks olema omaette vaatamisväärsus.



Rõõmusõnumist, et peagi läheb Salme viikingipargis ehituseks, andis teada Salme rahva maja seltsi juhatuse liige Maire Sillavee. ”PRIA suhtus meie projekti positiivselt, eraldas raha ning 28. mail peaks tegutsemine lahti minema,” kinnitas Sillavee.

PRIA summa on tema andmeil 6300 eurot ja Saaremaa vald aitab omaosaluse katmisel 700 euroga. Ehitustööd teeb ettevõte Fenrir OÜ.

Muinassepipaja projekti­juhi Hardi Lipandi sõnul on viimased kooskõlastused veel käimas, et sepipaja saaks püsti panna koostöös Kuressaare ametikooliga. ”Et ametikooli esimese kursuse õpilased saaksid tulla meile samuti ehitama,” täpsustas ta. Lipand, kes on ühtlasi ka Salme viikingiturgude korraldaja, ütles, et ehitus algab 28. mai hommikul. Ja põnev peaks olema seda tööd ka pealt vaadata.

”Nii palju kui teame viikingiaja ehitusest, siis sepikoda võiks tulla võimalikult autentne nii oma ehitusviisidelt kui ka mõttelaadilt,” kõneles projektijuht. Eeskujuks on võetud mitte ainult Eesti arheoloogilist ja etnograafilist materjali, vaid ka Rootsi analoogseid näiteid.

Sepikoda, mis Salmele kerkib, hakkab välja nägema selline, nagu neid arvatavasti võiski tuhandeid aastaid tagasi Saaremaal olla. Sellest tuleneb ka saviehituse printsiip, mida sepikoja ehitusel kasutatakse.

Sepipaja hoone peaks tulema hinnanguliselt veidi üle kolme meetri kõrge, enam kui viis meetrit pikk ning pisut üle kolme meetri lai. Hardi Lipandi sõnul soovivad nad juba esimese ehitusnädala jooksul võimalikult palju tööd ära teha.

Siis peab kooliõpetajast projektijuht minema koolilõpuga seoses korra mandrile, ent seejärel ta naaseb, et tööd saaks lõppviimistluse. Lipandi soovitabki tulla huvilistel selle esimese ehitusnädala jooksul kohapeale uudistama, sest eriti efektne näeb välja see, kui mehed hakkavad ümarpalgist detaile välja taguma.

”Meil on viikingiaja kirved ehk kasutame tööriistadena leidude põhjal tehtud kirveid ja seda on alati väga vinge vaadata, kuidas mehed taovad ning saepuru lendab kahte lehte laiali!” kinnitas Lipand.