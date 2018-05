Ott Tänak katkestas Portugalis esimesel katsel

Ott Tänakule lõppes Portugali ralli juba reedesel esimesel katsel, kui lõhkus ta kivi otsa sõites oma Toyota WRC õlisüsteemi.

Tänak sõitis sisekurvis üle kahest suurest kivist, millega kaasnes kõva kolin. Paarsada meetrit hiljem jättis saarlane auto raja äärde. “Õli temperatuur ja midagi lõi puruks,” kõlas Tänakult. “Oli alles võistluse teine päev, kuid meie jaoks on kahjuks kõik läbi. Kuna sõitsime auto teel olnud kivide otsa katki, siis ma tõesti ei tea, kust nad sinna tekkisid. Hiljem nägime teeninduses, et kahjud on nii suured, et pole võimalik jätkata. Muidugi tundsin end frustreerituna, kuid lõpuks on see ju ralli ja kõike võib juhtuda. Me teame, et kiirus oli ralliks hea.”

Ott Tänak ütles, et pärast ebaõnne Portugalis on nüüd fookus Sardiinial, kus soovitakse olla taas parimad, sest mullu võeti just seal oma esimene võit ja seda soovitakse nüüd korrata.