Pärli tantsuetendusel esitati 22 värvikat kava

Võimlemisklubi Pärl kolmandat aastat järjest Kuressaare spordihoones peetud kevadpeol sai tunni aja jooksul näha 22 kava sadakonnalt võimlejalt ja kahekümnelt noorvõimleja emalt. Emmed esitasid viimast korda koos Särasilmade rühmas tantsivate tütardega alati menuka ühiskava, millega on esinemas käidud ka üleriigilisel festivalil. Pärli kevadpeol pakkusid külakosti klubi Flex tantsijad.





Pärli treener Kadri Rõõm ütles, et hoolega ettevalmistatud pidu on saanud sooja ja positiivset tagasisidet. “Kiidetud on nii laste esitust kui ka kostüüme ja etenduse ülesehitust,” märkis ta. Treenerid tema sõnul ise videost etendust veel näinud pole ja seega analüüs alles tuleb.

Kevadetendus oli järjekorras kolmas ning koos jõuluetendustega oli seega tegu suisa viienda ehk pisikese juubelipeoga.

Pärl osaleb ka juuni alguses toimuval Saaremaa tantsupeol ja ettevalmistused selleks käivad.

Kaugemast tulevikust rääkides ütles Kadri Rõõm, et ideid on võimaliku uue rühma avamise osas, kuid täiesti kindel see pole. “Oleme endiselt fakti ees, et puudu on nii saalidest kui ka treeneritest, kuid ei kaota lootust,” sõnas ta ja lisas, et tasub jälgida klubi FB lehekülge, kus uudistest kohe teada antakse.